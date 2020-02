Stiri pe aceeasi tema

- Iker Casillas, portarul clubului portughez FC Porto, va candida pentru postul de presedinte al Federatiei Spaniole de Fotbal. Potrivit presei internationale, acesta ar fi informat Consiliul Superior al Sportului de intentia sa.

- Presedintele clubului de fotbal FC Hermannstadt, Iuliu Muresan, a declarat, luni, ca spera ca formatia sa s-o elimine din nou pe FCSB din Cupa Romaniei, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. FC Hermannstadt o va intalni pe FCSB in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, intr-o reeditare…

- Daniel Levy, președintele clubului Tottenham Hotspur, a declarat ca demiterea managerului Mauricio Pochettino a fost cea mai grea decizie pe care a fost nevoit sa o ia de cand se afla in fotbal, avand in vedere relația de prietenie avuta cu tehnicianul argentinian, potrivit Mediafax."Da, a…

- Dinamo se pregatește sa deschida ultima etapa din Liga 1 care se va mai desfașura in acest an. Gruparea pregatita de tehnicianul Dușan Uhrin va intalni gruparea FC Botoșani, joi, 19 decembrie, de la ora 20:00, anunța MEDIAFAX.Cele doua formații ocupa locurile șapte și opt in clasament, cu…

- Coordonatorul Centrului de copii si juniori a clubului de fotbal CSA Steaua, Stefan Iovan, a declarat, vineri, ca doreste sa il copieze pe Gheorghe Hagi si sa implementeze la gruparea militara metodele aplicate de acesta la academia din Ovidiu. "De doua luni lucrez la un proiect care va fi aprobat de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca depunerea unei motiuni simple este un drept constitutional al opozitiei, considerand ca atitudinea presedintelui Klaus Iohannis de a critica acest demers impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, arata ca acesta a ramas "tot in…

- Liga I la fotbal rezervata fetelor a programat in acest weekend meciurile etapei a XI-a, ultima a turului. Multipla campioana „U” Olimpia Cluj e lider autoritar al competitiei interne si marsaluieste spre cel de-al zecelea titlu consecutiv! Gruparea ardeleana a incheiat anul 2019 cu o victorie la scor…

- Fostul internațional Ciprian Marica a declarat, miercuri, dupa numirea lui Mirel Radoi in funcția de selecționer al echipei naționale, ca fostul tehnician de la reprezentativa U21 a fost singura varianta a Federației, potrivit Mediafax.Marica mai spune ca antrenori precum Dan Petrescu sau…