- Portarul egiptean Essam El-Hadary, care a devenit in aceasta vara cel mai varstnic jucator care a evoluat vreodata la Cupa Mondiala de fotbal, la 45 de ani si 161 de zile, si-a anuntat retragerea internationala, informeaza BBC. El-Hadary, jucatorul echipei egiptene Ismailia SC, a castigat…

- Noua campiona mondiala la fotbal a devenit Franta. Dupa un meci superb in care lupta a fost dura, francezii au reusit sa invinga nationala Croatiei cu scorul de 4-2 pe stadionul Lujniki din Moscova.Franța a deschis scorul cu un autogol dat de Mario Mandzukic.

- Finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia opune, duminica, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TVR HD), echipele Frantei, campioana mondiala in 1998, si Croatiei, care deja a reusit cea mai mare perfomanta din...

- Prima semifinala a Cupei Mondiale de fotbal 2018, Franta - Belgia, care va avea loc marti la Sankt Petersburg, va fi condusa de arbitrul uruguayan Andres Cunha, a anuntat Federatia internationala (FIFA). Cunha va fi ajutat la cele doua linii de compatriotii sai Nicolas Taran si Mauricio Espinosa, in…

- Portarul titular al Tunisiei, Mouez Hassen, este nevoit sa plece de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, in urma unei accidentari la umar pe care a suferit-o luni, in meciul impotriva Angliei, a anuntat echipa medicala a nationalei tunisiene, citata de AFP. "Am discutat cu echipa medicala a clubului…

- Federatia spaniola de fotbal l-a demis miercuri pe selectionerul Julen Lopetegui, a anuntat presedintele Luis Rubiales, cu prilejul unei conferinte de presa desfasurate la Krasnodar, unde este tabara generala a campioanei mondiale din 2010, cu doar doua zile inainte de debutul impotriva Portugaliei…

- Atacantul vedeta al echipei Braziliei, Neymar, va reveni pe gazon duminica contra Croatiei, intr-un meci de pregatire pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018, dupa trei luni de absenta din cauza unei accidentari la piciorul drept, a anuntat sambata selectionerul Tite, citat de AFP. "El va…

- Vicecampioana mondiala Argentina nu va putea conta la turneul final al Cupei Mondiale 2018 pe portarul sau titular, Sergio Romero, care s-a accidentat la genunchiul drept, a anuntat Federatia de fotbal de la Buenos Aires (AFA), citata de AFP. "Romero a fost retras de pe lista de 23 de jucatori pentru…