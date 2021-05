Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), echipa Astra Giurgiu, in etapa a V-a a play-out-ului Ligii I. Iesenii au terminat meciul in zece jucatori, dupa eliminarea lui Plaitini, in minutul 81, potrivit news.ro. Au marcat: V. Gheorghe '76 / Onea '22, Passaglia…

- FC Arges a incheiat la egalitate cu Politehnica Iasi, 0-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Cele doua formatii si-au asumat putine riscuri si in consecinta ocaziile clare de gol au fost rare, cele mai clare apartinand pitestenilor. Ionut…

- Chindia Targoviste a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, la Buzau, imtr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Echipa antrenata de Emil Sandoi s-a impus prin golurile marcate de Denis Dumitrascu (31) si Daniel Florea (48), la capatul…

- Runda a 30-a din Liga I de fotbal, ultima a sezonului regulat, s-a terminat luni, 12 aprilie, cu partidele: CSM Politehnica Iasi – AFC Hermannstadt 1-0 și FC Viitorul Constanta – Gaz Metan Mediaș 0-2 (FOTO). In play-out vor juca: FC Argeș (cu 20 de puncte, dupa injumatațire), Chindia Targoviște (cu…

- Partida restanta dintre FC Viitorul Constanta si CSM Politehnica Iasi, din cadrul etapei a 24-a a Ligii I, a fost programata pentru data de 8 aprile, a anuntat, marti, Liga Profesionista de Fotbal. "Meciul din FC Viitorul Constanta si Politehnica Iasi, contand pentru etapa a 24-a din CASA…

- Tehnicianul italian Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei de fotbal CSM Poli Iasi, el revenind la conducerea gruparii alb-albastre dupa patru ani si cinci luni de la precedentul mandat, informeaza, vineri, site-ul oficial al clubului moldovean. "Italianul Nicolo Napoli este noul antrenor al CSM…

- In urma reprogramarii, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a partidei pe care FC Viitorul ar fi trebuit sa o dispute, pe teren propriu, cu Politehnica Iași, in etapa a 24-a a Ligii I la fotbal, gruparea constanteana a facut o serie de precizari. „Dupa decizia arbitrului ca meciul cu Politehnica…

- Meciul dintre FC Viitorul Constanta si Politehnica Iasi, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, a fost intrerupt, luni seara, de arbitrul Andrei Florin Chivulete in min. 68, la scorul de 0-0, din cauza cetii. Chivulete a considerat ca jocul nu se mai poate desfasura in conditiile existente si a decis…