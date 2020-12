Fotbal: Petrea (FCSB) - UTA nu a pierdut în deplasare, e o echipă bine organizată Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, considera ca adversara de sambata, UTA Arad, este o echipa bine organizata de vreme ce nu a pierdut nicio partida in deplasare in actuala editie a Ligii I. "UTA e o echipa nou promovata care nu a pierdut in deplasare si asta arata ca sunt o echipa bine organizata, destul de omogena, care sta bine si pe contraatac. Trebuie sa fim foarte atenti la lucrurile astea si cred ca avem toate argumentele sa facem un meci bun si sa castigam", a declarat Petrea, vineri, intr-o conferinta de presa. El a afirmat ca echipa sa un e avantajata de faptul ca nu a jucat meciul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

