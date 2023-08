Stiri pe aceeasi tema

- Americanul Eli Dershwitz a cucerit prima sa medalie de aur la Campionatele Mondiale de scrima, dupa ce a reusit sa invinga doi mari favoriti in proba masculina de sabie, marti la Milano, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Dershwitz, in varsta de 27 de ani, l-a invins in finala pe georgianul Sandro…

- Superstarul argentinian Lionel Messi a reusit prima sa dubla in tricoul echipei Inter Miami, in partida castigata cu scorul de 4-0 in fata formatiei Atlanta United, disputata marti in cadrul competitiei Leagues Cup, informeaza EF, potrivit Agerpres.Messi, titular in premiera la Inter Miami, la fel…

- Inotatorul David Popovici s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de natatie de la Fukuoka, potrivit news.ro.Campion mondial si detinator al recordului mondial in aceasta proba, Popovici a terminat cursa din serii de azi dimineata cu timpul de 47.90…

- Continue reading A zburat peste 7 000 de kilimetri sa-l vada pe Ronaldo dupa ce a fost la primul meci jucat de Messi pentru Inter Miami. Cum a fost surprinsa Kim Kardashian in tribune at Info real.

- Tenismanul spaniol Albert Ramos l-a invins sambata pe sarbul Miomir Kecmanovic, 6-2, 6-3, si s-a calificat in finala turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 562.815 euro. CITESTE SI Romania a caștigat medalia de aur la canotaj feminin 13:07 41 Aur pentru China la Campionatele…

- Presedintele clubului Leeds United, retrogradat in divizia secunda la finalul sezonului, Andrea Radrizzani, a ajuns la un acord cu fondul de investitii american 49ers Enterprises pentru a-i ceda participarea majoritara, a anuntat, sambata, gruparea engleza, citata de AFP. CITESTE SI VIDEO Petreceri…

- Suporterii echipelor Manchester City si Inter Milano, imbracati in culorile cluburilor lor, au luat cu asalt orasul Istanbul unde se va disputa finala Ligii Campionilor la fotbal, sambata, pe Stadionul Olimpic Ataturk (22:00), informeaza AFP. CITESTE SI Dupa victoria cu Barcelona, Celta Vigo…

- Philippe Diallo a fost ales presedinte al Federatiei Franceze de Fotbal (FFF) pana la sfarsitul anului 2024, in urma votului Adunarii Generale a FFF, reunita sambata la Paris. CITESTE SI Iranianca Elnaz Rekabi a participat la primul turneu de escalada, dupa ce anul trecut a avut curajul și a…