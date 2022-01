Stiri pe aceeasi tema

- „La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a alocat, in sedinta de astazi, 1.029.189.000 lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru 3.057 de unitati administrativ-teritoriale.Fondurile au fost alocate la solicitarea Consiliilor Judetene si a autoritatilor…

- Tinerii PAS cer autoritaților municipale sa reintroduca rutele de transport public pe timp de noapte in Chișinau, dupa ce acestea au fost sistate, in contextul pandemiei Covid-19. Repezentanții Organizației de tineret a formațiunii au declarat ca „in orașele civilizate europene, autoritaților publice…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca parintii care vor sa ii vaccineze pe copiii cu varste intre 5 si 11 ani vor putea face acest lucru in centrele de vaccinare, in spitale sau la medicii de familie. In ceea ce priveste riscul de miocardita, specialistii…

- Nationala de fotbal a Romaniei s-a impus, cu scorul de 2-0 (1-0), in fata modestei reprezentative a Liechtensteinului, intr-o partida disputata la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Chiar daca au castigat, golurile fiind marcate de Dennis Man (min. 8) si Nicusor Bancu…

- Meciul Liechtenstein - Romania, ultimul al tricolorilor in Grupa J a preliminariilor CM 2022, se joaca duminica, 14 noiembrie, de la ora 19.00, fiind transmis in direct la PRO TV și Radio Romania Actualitați. Selecționerul Mirel Radoi a ales lotul final pentru meciul cu Liechtenstein, absența lui Vlad…

- Șoseaua a fost construita in perioada 2019 - 2021 printr-un proiect finantat din Programul National de Dezvoltare Locala. Drumul județean recent dat in circulație, se va inchide pana la inceputul lunii aprilie, anul viitor.

- Aflati in drum spre barajul pentru Campionatul Mondial din 2022, tricolorii sustin, saptamana aceasta, doua partide decisive: Joi, 11 noiembrie: Romania - Islanda, ora 21.45 - Stadion Steaua (București) Duminica, 14 noiembrie: Liechtenstein - Romania, ora Romaniei 19.00 - Stadion Rheinpark (Vaduz) Partidele…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, ii da credit total selecționerului Mirel Radoi in ceea ce privește decizia de a-l convoca pe puștiul de 15 ani Enes Sali la prima reprezentativa. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe…