- Pantilimon (32 ani) nu a jucat niciun meci in acest sezon pentru formatia engleza de liga secunda, dupa ce in stagiunea precedenta a fost unul dintre cei mai buni jucatori al clubului. Costel Pantilimon a ajuns in 2011 in Anglia, fiind transferat de Manchester City. In perioada petrecuta la acest club…

- Uwe Roesler este noul antrenor al echipei germane de fotbal Fortuna Dusseldorf, cu care a semnat un contract valabil un an si jumatate, a anuntat miercuri ultima clasata din Bundesliga, dupa demiterea tehnicianului Friedhelm Funkel. Roesler, in varsta de 51 de ani, fost international est-german,…

- Portarul lui Nottingham, Costel Pantilimon, in varsta de 32 de ani, declarat portarul numarul 1 in Championship sezonul trecut, este aproape de a semna cu Omonia Nicosia, locul 2 in Cipru. Declarat cel mai valoros portar al ligii secunde engleze (Championship) sezonul trecut, Costel Pantilimon a fost…

- Mijlocasul Jordan Henderson, capitanul echipei FC Liverpool, a fost desemnat marti Jucatorul anului 2019 in Anglia, a anuntat Federatia engleza de fotbal (FA). Henderson s-a impus in fata altor doi componentii ai selectionatei Three Lions, atacantii Raheem Sterling (Manchester City) si…

- Portarul roman Ionut Radu, care si-a pierdut postul de titular la Genoa, este in vizorul cluburilor engleze Arsenal si West Ham United, al gruparii franceze Nice, dar si al echipelor italiene Fiorentina si Torino, informeaza FcInterNews.it. Cluburile interesate de Radu doresc sa-l transfere definitiv…

- Real Madrid - Manchester City si Atletico Madrid - Liverpool se anunta a fi cele mai atractive dueluri din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. Manchester City si Real Madrid s-au intalnit de patru ori in competitie, actuala campioana…

- Echipa naționala a Angliei va disputa, impotriva Muntenegrului, meciul cu numarul 1000 din cei 147 de ani de istorie, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia nu este pe fundul prapastiei De-a lungul timpului, echipa…

- Jucatorul spaniol David Silva, care a suferit o accidentare in meciul de sambata cu Southampton (2-1) din Premier League, a devenit incert pentru derby-ul pe care campioana Angliei la fotbal, Manchester City, il va juca duminica viitoare cu FC Liverpool,