Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, sambata seara, dupa finala cu Astra Giurgiu, castigata cu 3-2, ca formatia sa a castigat Cupa Romaniei, dar in acest sezon ar fi meritat mai mult si in campionat. "A fost un meci bun in special pentru suporteri. Pentru noi a fost insa foarte, foarte greu. Au fost momente in care am jucat bine in ofensiva, cu atacuri concise, pase rapide, dar au fost si momente in care ne-am pierdut mintea, am incercat sa atacam rapid, fara sa gandim... iar aceste lucruri trebuie sa le exersam foarte mult in sezonul urmator pentru a fi mai…