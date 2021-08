Stiri pe aceeasi tema

- Sursele ProSport susțin ca Denis Alibec a fost refacut de cei de la CFR Cluj si are sanse mari sa joace cu Young Boys in returul din Elveția.Denis Alibec s-a accidentat in meciul tur dintre ardeleni și echipa din Berna, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, fotbalistul de 30 de ani acuzand…

- Fotbalistul islandez al echipei CFR Cluj, Runar Mar Sigurjonsson, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa marcheze in meciul cu Young Boys Berna, din prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, dar a precizat ca pentru un rezultat pozitiv formatia…

- CFR Cluj a trecut de Lincoln Red Imps, 2-1, 2-0, in turul doi preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei va evolua in faza urmatoare cu Young Boys. Elvețienii i-au eliminat din UCL pe slovacii de la Slovan Bratislava, 3-2 la general. Prima manșa cu Young Boys din turul 3 preliminar va avea…

- Fotbalistul islandez al echipei CFR Cluj, Runar Mar Sigurjonsson, a afirmat, miercuri seara, dupa calificarea in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, ca formatia sa trebuie sa isi ridice nivelul pentru ca in fazele superioare ale competitiei europene va intalni adversari din ce in ce…

- CFR Cluj a câștigat în deplasare cu Lincoln Red Imps, scor 2-1, prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Conduși, ardelenii au revenit prin dubla lui Debeljuh, iar Marius Șumudica a declarat joi ca ar fi o rusine istorica daca ardelenii nu ar reuși calificarea.Marius…

- Billel Omrani a facut cel mai bun meci al lui in ultimul an, cu gol și cu pasa decisiva in disputa CFR Cluj - Banja Luka 3-1. Dupa ce a scos maximum de la Alibec, Șumudica reușește sa-l trezeasca și pe francez, un atacant dezamagitor multa vreme. CFR a caștigat clar prima manșa din duelul cu Banja…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Billel Omrani, a declarat, marti seara, dupa victoria cu 3-1 din meciul cu Borac Banja Luka, din prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor, ca succesul este unul important pentru formatia sa, precizand insa ca scopul ramane calificarea in grupele Ligii…

