- Consiliul de administratie al Ligii franceze de fotbal profesionist (LFP) reunit joi a ratificat oprirea definitiva a sezonului, in conditiile pandemiei de coronavirus, inghetand actualul clasament, astfel ca titlul de campioana a fost atribuit lui Paris Saint-Germain, iar Olympique Lyon nu va juca…

- Paris Saint-Germain este la un pas formal de a castiga al saptelea sau titlu de campioana a Frantei la fotbal, ca urmare a recomandarii Ligii franceze (Ligue 1) de a abandona campionatul si de a ingheta actualul clasament, relateaza L'Equipe. Marti, premierul francez Edouard Philippe…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, propune schimbarea sistemului competițional din Liga 1 și incheierea actualului sezon. Dragomir crede ca actualul sezon e compromis pe fondul pandemiei de coronavirus și propune o varianta inedita pentru alegerea participantelor in…

- Clubul francez Olympique Lyon, care anuntase ca isi trimite jucatorii in somaj partial pe perioada pandemiei de coronavirus, a donat suma de 300.000 de euro prin intermediul fundatiei sale, pentru lupta impotriva virusului Covid-19. „Olympique Lyonnais doreste sa sustina lupta impotriva pandemiei care…

- Paris Saint-Germain s-a calificat in finala Cupei Frantei la fotbal, gratie unei triple a startului sau Kylian Mbappe, dupa ce a invins fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 5-1, formatia Olympique Lyon, miercuri seara, in semifinalele competitiei. Mbappe a punctat in minutele…

- Olympique Lyon, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu pe banca de rezerve, a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe teren propriu, intr-o partida din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Unicul gol a fost inscris de Lucas Tousart (31).…

- Olympique Marseille a invins-o pe Lille cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Frantei, in timp ce Olympique Lyon a remizat acasa cu Strasbourg. OM s-a impus prin autogolul lui Reinildo Mandava (67) si reusita argentinianului Benedetto (69), dupa ce gazdele…

- UEFA a exclus clubul englez de fotbal Manchester City doua sezoane din cupele europene, din cauza incalcarii fair play-ului financiar, insa campioana Angliei a anuntat ca va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), relateaza agentiile internationale de presa. City, aflata in prezent pe locul…