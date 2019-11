Fotbal: Olanda, Germania, Croaţia şi Austria s-au calificat la EURO 2020 Olanda, Germania, Croatia si Austria s-au calificat, sambata, la EURO 2020 la fotbal si astfel numarul echipelor care si-au asigurat biletele la turneul final a ajuns la 16. Cele 16 echipa calificate sunt Anglia, Cehia, Ucraina, Germania, Olanda, Spania, Suedia, Croatia, Austria, Polonia, Franta, Turcia, Belgia, Rusia, Italia, Finlanda. Germania a dispus cu 4-0 de Belarus, prin golurile marcate de Ginter, Goretzka si Kroos (doua), in timp ce Olanda a fost tinuta in sah de Irlanda de Nord, care a ratat un penalty. Tara Galilor a castigat cu 2-0 in Azerbaidjan, iar Croatia a trecut cu 3-1 de Slovacia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

