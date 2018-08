Fotbal: Neymar ar fi primit 225.000 euro ca să-şi ceară scuze Fotbalistul brazilian Neymar ar fi primit 225.000 euro de la sponsorul sau ca sa-si ceara scuze pentru ca a exagerat la faulturile a caror tinta a fost la Cupa Mondiala din Rusia, scrie ziarul O Globo, citat de presa internationala. Aspru criticat de ansamblul lumii fotbalului pentru numeroasele sale plonjoane din timpul Mondialului, Neymar si-a cerut scuze intr-un video realizat pentru o marca de aparate de ras, difuzat duminica seara pe retelele de socializare. "Puteti crede ca am exagerat si uneori este adevarat ca exagerez, dar adevarul este ca sufar pe teren. Si ma puteti crede. Am avut nevoie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

