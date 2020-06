Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 12 iunie 2020, ar fi trebuit sa vedem primul meci de la Campionatul European de Fotbal, pe Olimpico din Roma. EURO 2020 a fost reprogramat din cauza pandemiei, in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. In toamna, Romania va juca in play-off-ul Ligii Natiunilor pentru a se califica la EURO 2020,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, intr-un interviu acordat, vineri, site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, ca pregateste meciul de baraj cu Islanda, el precizand ca acum are timp suficient sa analizeze partidele adversarilor. "La echipa nationala…

- Președintele federației de la Reykjavik confirma ca meciul cu Romania, din barajul pentru Campionatul European, s-ar putea juca in noiembrie, cand nordicii ar avea nevoie din nou de acel cort special pentru a incalzi gazonul Islanda – Romania, in barajul pentru Campionatul European, trebuia sa se joace…

- Partida echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Islanda, din semifinalele play-off-ului Campionatului European, care fusese reprogramata pentru 4 iunie de UEFA ca urmare a pandemiei de coronavirus, a fost amanata din nou de forul continental la o data care va fi stabilita ulterior, informeaza, miercuri,…

- UEFA a reprogramat meciurile din barajul pentru Campionatul European, inclusiv cel dintre islanda si Romania.Programat initial pentru luna aprilie si mutat apoi in iunie, meciul dintre Islanda si Romania, de la Reykjavik se va disputa tocmai in toamna. Gazeta Sporturilor anunta ca jocul va avea loc…

- Portarul Ciprian Tatarusanu a declarat, luni, intr-un interviu acordat site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, ca pentru echipa nationala a Romaniei este mai bine ca meciul din deplasare cu Islanda, din barajul de calificare la Campionatul European, se va disputa in luna iunie, decat in martie,…

- Campionatul European MODIFICARE… Meciul echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Islanda, din semifinalele play-off-ului Campionatului European, programat initial la 26 martie, se va disputa la 4 iunie ca urmare a pandemiei de coronavirus, a anuntat, vineri, UEFA, citata de site-ul oficial al FRF.…

- Meciul echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Islanda, din semifinalele play-off-ului Campionatului European, programat initial la 26 martie, se va disputa la 4 iunie ca urmare a pandemiei de coronavirus, a anuntat, vineri, UEFA, citata de site-ul oficial al FRF. "Vineri, 20 martie,…