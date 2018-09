Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Inter Milano a pierdut surprinzator, sambata, acasa, pe stadionul Giuseppe Meazza, 0-1 (0-0), in fata celor de la Parma si ocupa locul 12 in clasament dupa patru etape din Serie A. Singurul gol a fost reusit de Federico Dimarco in minutul 79. Foto: (c) Antonio…

- Sampdoria Genova a invins-o pe Napoli la scor de forfait, 3-0, duminica seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a treia a campionatului de fotbal al Italiei. Gregory Defrel a reusit o dubla (11, 32), ultimul gol fiind semnat de Fabio Quagliarella (75), fost jucator al napolitanilor.…

- Inter Milano si Juventus Torino au reusit victorii in deplasare, sambata, in etapa a treia a campionatului de fotbal al Italiei, insa vedeta Cristiano Ronaldo nu a izbutit sa marcheze nici de aceasta data pentru ''Batrana Doamna''. Inter a dispus cu 3-de de Bologna, belgianul Nainggolan…

- AC Milan a invins-o dramatic pe AS Roma, cu scorul de 2-1, vineri seara, pe ''San Siro'', in primul meci din etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei. Golul victoriei a fost marcat de Patrick Cutrone in minutele aditionale (90+5). ''Rossoneri''…

- Campionatul de fotbal al Italiei 2018-2019, etapa a treia. Program și rezultate. Azi, Milan – Roma. Juve merge la Parma. Vineri, 21 august 21.45 AC Milan – AS Roma Sambata, 1 septembrie 19:00 Bologna – Inter 21:30 Parma – Juventus Duminica, 2 septembrie 19:00 Fiorentina – Udinese 21:30 Atalanta – Cagliari…

- Antrenorul Luciano Spalletti si-a prelungit cu doi ani contractul cu Inter Milano, de care este legat acum pana in 2021, a anuntat marti clubul italian de fotbal. Spalletti, in varsta de 59 de ani, o pregateste din vara anului trecut pe Inter, care a incheiat pe locul 4 ultima editie din…

- Inter Milano l-a imprumutat pe fundasul croat Sime Vrsaljko de la Atletico Madrid, pana la finele sezonului 2018/2019, relateaza L'Equipe. Vrsaljko, 26 ani, care a jucat in 6 din cele 7 meciuri disputate de Croatia la Cupa Mondiala 2018, revine in Serie A, unde a evoluat intre 2013…

- Lorenzo Insigne (27 de ani), starul lui Napoli, nu se teme de venirea lui Cristiano Ronaldo la Juventus Torino. Juventus Torino a atras toata atenția vara aceasta. Principalii rivali din ultimele doua sezoane nu sunt intimidați de transferul Balonului de Aur. "Odata cu venirea lui Carlo Ancelotti vom…