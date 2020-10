Fotbal: Mirel Rădoi - E ruşinos că nu ne-am calificat, vinovatul sunt eu Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de dupa infrangerea din barajul cu Islanda, ca este rusinos faptul ca prima reprezentativa a ratat calificarea la EURO 2020, el asumandu-si totodata vina acestui esec.



"Nu cred ca daca tragi mai mult sau mai des la poarta inseamna neaparat ca vei castiga. Asa cum nu cred ca este rusinos ca nu am reusit sa tragem la poarta. E rusinos ca nu am reusit sa ne calificam, nu neaparat ca nu am tras la poarta. Ca sa poti sa tragi la poarta trebuie sa poti sa te eliberezi de adversar, ceea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale, Mirel Radoi, a vorbit, joi, dupa infrangerea cu Islanda din semifinala pentru play-off-ul de calificare la Campionatul European ca rezultatul final este unul corect.

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de dupa infrangerea cu Islanda (2-1), ca rezultatul este unul corect si ca prima reprezentativa nu merita sa joace finala play-off-ului EURO 2020 dupa jocul prestat in special in prima…

- Nationala de fotbal a Romaniei va infrunta echipa Islandei, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, de la ora 21:45 (ora Romaniei), in semifinalele barajului pentru EURO 2020. Daca va castiga in fata Islandei, Romania va disputa pe 12 noiembrie, in deplasare, finala play-off-ului,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Mirel Radoi, a transmis, marti, prin intermediul site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, un mesaj suporterilor primei reprezentative in care afirma ca numai luptand impreuna Romania se poate califica la Campionatul European de anul viitor.…

- Am intrat în saptamâna decisiva: mai este puțin timp pâna la barajul cu Islanda, iar Mirel Radoi încearca sa puna la punct ultimele detalii înainte de importanta partida de joi (21:45, LiveText pe HotNews.ro). Selecționerul a precizat și de cine se teme cel mai mult înainte…

- Selecționerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat convocarile preliminare ale jucatorilor care evolueaza in strainatate, pentru partidele cu Islanda, Norvegia si Austria. Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, care va conține și numele jucatorilor din…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul naționalei, a declarat ca, in viitor, postul lui ar trebui preluat de Adrian Mutu (41 de ani), in prezent selecționerul Romaniei U21. Islanda - Romania, semifinala play-off-ului pentru EURO, se va disputa pe 8 octombrie, la ReykjavikDaca Romania se califica, va…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. "Sunt partide foarte importante…