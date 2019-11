Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a grupelor pentru turneul final Euro 2020 a avut loc la Bucuresti. Romania va juca in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria in cazul in care va trece de cele doua meciuri din playoff-ul Ligii Natiunilor, potrivit digisport. Romania va organiza 3 meciuri din faza grupelor…

- UEFA a stabilit urnele valorice pentru tragerea la sorti a grupelor EURO 2020, care va avea loc in Bucuresti, la Romexpo, pe 30 noiembrie, iar Romania, daca se califica, va evolua in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si o echipa din urna a treia. Douazeci de echipe au obtinut deja biletele pentru…

