Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a afirmat, miercuri seara, la finalul partidei cu Irlanda de Nord (scor 1-1), ca are in continuare contract cu Federatia Romana de Fotbal, lasand sa se inteleaga ca si-ar dori sa continue, el precizand insa ca va discuta cu conducerea FRF in cazul in care i se va cere demisia.



"Eu am in continuare contract cu Federatia Romana de Fotbal pentru urmatoarea campanie. Daca federatia nu va mai dori sa continue cu mine, atunci vom discuta si vom vedea. Eu niciodata nu am declarat altceva, ca plec in alta parte, din punctul…