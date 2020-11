Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, formatie antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost invinsa la limita, cu 2-1, de FC Barcelona, miercuri seara, pe Camp Nou, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Foto: (c) Albert Gea/REUTERS In ciuda problemelor majore de lot,…

- Mircea Lucescu (75 de ani) i-a adresat o rugaminte lui Leo Messi (33 de ani) la finalul partidei dintre Barcelona și Dinamo Kiev, scor 2-1, in grupele Ligii Campionilor. Formația lui Mircea Lucescu nu s-a facut de ras pe Camp Nou, in ciuda absențelor numeroase provocate de coronavirus. Imediat dupa…

- Dinamo Kiev a avut un gol anulat de VAR in minutul 48 al partidei cu Barcelona, la scorul de 1-0 pentru catalani. Mircea Lucescu a reușit sa formeze o echipa competitiva pentru deplasare cu Barcelona din Liga Campionilor, in ciuda absențelor numeroase provocate de coronavirus. Dinamo Kiev a rezistat…

- Internationalul german Marc-Andre ter Stegen, portarul echipei FC Barcelona, va fi apt de joc pentru meciul cu Dinamo Kiev, programat astazi (miercuri), in grupele Ligii Campionilor la fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe. Antrenorul "Barcei", Ronald Koeman, anuntase marti ca ter…

- Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat, marti, ca mizeaza doar pe 13 jucatori pentru meciul cu FC Barcelona, din Liga Campionilor, anunța news.ro."Nu a fost usor sa asteptam cinci ore ca sa vedem daca se joaca meciul sau nu. Dar, din fericire, totul este in regula, toata…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a declarat ca Dinamo Kiev merita sa castige meciul cu Ferencvaros, terminat la egalitate (2-2), miercuri seara, la Budapesta, in Liga Campionilor la fotbal, dupa ce vicecampioana Ucrainei a condus cu 2-0. ''Am jucat foarte bine in prima repriza si am ratat cateva…

- Echipa pregatita de Mircea Lucescu (75 de ani), Dinamo Kiev, a fost invinsa pe teren propriu cu scorul de 0-2, de Juventus Torino marți seara in prima etapa a grupei G din Liga Campionilor. Alvaro Morata a deschis scorul in minutul 46. Portarul ucrainienilor a respins in fața o minge, iar atacantul…

- Antrenorul echipei Dinamo Kiev, romanul Mircea Lucescu, s-a declarat fericit pentru calificarea formatiei ucrainene in grupele Ligii Campionilor la fotbal, dar in acelasi timp s-a aratat nemultumit de evolutia din a doua repriza a meciului cu Gent, de marti seara. "Sunt fericit ca ne-am…