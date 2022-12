FOTBAL – Minaur joacă ultimul meci oficial din acest an Meciurile etapei a III-a din faza grupelor Cupei Romaniei Betano au loc in aceste zile. Este ultima etapa, iar la final se vor cunoaște echipele calificate in sferturile de finala. Primele 2 echipe clasate in fiecare grupa se califica in sferturile de finala. CS Minaur joaca maine cu CS Ocna Mureș, in deplasare, o echipa care joaca in Liga a III-a. Trebuie spus ca Minaur nu trece prin cea mai buna perioada din istoria sa. Iar daca lucrurile nu se schimba, se anunța furtuna la echipa din Baia Mare și un nou inceput de anul viitor. Obiectivul echipei din Baia Mare ramane accederea in Liga I, insa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incep meciurile din faza grupelor Cupei Romaniei, unde CS Minaur infrunta echipe care nu vor fi deloc ușor de depașit. Mai ales ca avem 4 echipe care evolueaza in Liga I. Primul adversar este FC Argeș, echipa pe care CS Minaur o va intalni joi in Cupa Romaniei. Dupa infrangerea din campionat, CS Minaur…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca sistemul VAR (arbitrajul video) va fi folosit si in anumite partide din Cupa Romaniei incepand cu prima etapa a fazei grupelor. Partidele care vor beneficia de acest sistem sunt cele in care se vor intalni echipele din Superliga.…

- Echipele argeșene din Superliga și-au aflat astazi adversarii din Cupa Romaniei. CS Mioveni a fost repartizata in Grupa B. Grupa este formata din 6 echipe: CS Mioveni, FCSB, FC Botoșani, UTA, Gloria Buzau, Oțelul Galați. FC Argeș va evolua in grupa D cu Universitatea Craiova, Chindia, Hermannstadt,…

- CS Minaur a reușit sa ajunga, cu emoții mari, in faza grupelor Cupei Romaniei la fotbal, iar azi, vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano. Potrivit Federației Romane de Fotbal, in faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate…

- CFR Cluj, Farul Constanta, Rapid Bucuresti si Universitatea Cluj au fost repartizate in Grupa C a Cupei Romaniei la fotbal, alaturi de CSC Dumbravita si CSM Alexandria, in urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului.Competitia se desfasoara dupa un nou format din acest sezon, iar in Grupa A…

- Casa Fotbalului a gazduit astazi tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano, ediția 2022 / 2023. In aceasta faza vor participa 24 de echipe, dintre care 16 sunt calificate din play-off si 8 echipe din Superliga. Cele 8 echipe din primul esalon sunt cele șase din play-off și locurile 1 și 2 la…