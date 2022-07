Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a turului trei preliminar al Conference League a avut loc luni, la Nyon, si a stabilit posibilele adversare ale celor patru echipe din Romania aflate in competitie. CFR Cluj, FCSB, Sepsi si Universitatea Craiova inca nu au jucat in turul doi preliminar. Fii la curent cu cele…

- Luni a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul trei preliminar al Conference League, competiție unde se afla și patru echipe din Romania. CFR, FCSB, CS U Craiova și Sepsi OSK și-au aflat posibilele adversare.

- Tragerea la sorți pentru duelurile din turul 3 preliminar la Europa Conference League va avea loc astazi, de la ora 15:00, live pe GSP.ro. CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK iși vor afla posibilele adversare. Duminica, UEFA a anunțat lista posibilelor dueluri din turul 3 preliminar al…

- UEFA a anunțat posibilii adversari ai celor de la CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi in turul 3 preliminar al Conference League. Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Conference League este luni, 18 iulie, de la ora 15:00 Chiar daca nu au jucat inca in turul 2 preliminar, echipele romanești…

- FCSB si Sepsi incep aventura in noul sezon european, in turul doi preliminar din Conference League. Cele doua formatii vor avea adversari din Georgia si Slovenia in primele meciuri in care lupta pentru accederea in al treilea tur preliminar din Conference League.

- FCSB și Sepsi OSK iși vor afla in aceasta seara adversarele din turul 2 preliminar al Europa Conference League. CFR Cluj și CSU Craiova iși cunosc deja oponentele: Inter Club d'Escaldes (Andorra), respectiv KF Vllaznia Shkoder (Albania). Adversara FCSB in turul 2 preliminar din Europa Conference League…

- La sediul UEFA de la la Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru primele tururi preliminare ale UEFA Conference League, competiție in care Romania are trei participante. Echipele romanești intra in competiție odata cu al doilea tur preliminar. FCSB va juca cu invingatoarea dintre Saburtalo (Georgia)…