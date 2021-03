Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Barcelona a surclasat pe teren propriu "lanterna rosie" Huesca (scor 4-1), luni seara, in ultimul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Starul argentinian Lionel Messi s-a numarat printre titulari si a egalat cu aceasta ocazie recordul fostului mijlocas spaniol Xavi Hernandez,…

- Lionel Messi va egala recordul de meciuri disputate in tricoul echipei de fotbal FC Barcelona, detinut de Xavi Hernandez, luni seara, cu ocazia meciului de pe teren propriu cu Huesca, din campionatul Spaniei, informeaza Reuters. Messi va disputa cu aceasta ocazie a 767-a sa partida pentru FC Barcelona,…

- Lionel Messi va egala recordul de meciuri disputate in tricoul echipei de fotbal FC Barcelona, detinut de Xavi Hernandez, luni seara, cu ocazia meciului de pe teren propriu cu Huesca, din campionatul Spaniei, informeaza Reuters. Messi va disputa cu aceasta ocazie a 767-a sa partida pentru…

- Antrenorul olandez Ronald Koeman a admis ca viitorul sau la FC Barcelona este incert, in ajunul alegerilor pentru presedintia clubului catalan, transmite Reuters. Catalanii au ramas fara presedinte din luna octombrie, cand Josep Maria Bartomeu a demisionat, dar duminica 7 martie au loc…

- Barcelona a invins Deportivo Alaves, scor 5-1, in runda #23 din La Liga, iar Lionel Messi (33 de ani) l-a egalat pe fostul sau coechipier, Xavi (41 de ani), intr-un clasament al partidelor disputate in La Liga in tricoul „blaugrana”. Barcelona continua forma buna in campionat și a ajuns la 12 meciuri…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a acuzat clubul Paris Saint-Germain ca incearca sa destabilizeze formatia catalana inaintea duelului lor din Liga Campionilor, sugerand un posibil transfer al lui Lionel Messi la campioana Frantei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Angel…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a facut front comun cu starul Lionel Messi, cu o evolutie ca in zilele bune in meciul cu Athletic Bilbao (2-1), la cateva ore dupa ce presa spaniola a dezvaluit contractul fabulos al argentinianului, care are un contract pe patru ani (2017-2021)…

- Vedeta argentiniana a echipei FC Barcelona, Lionel Messi, nu va evolua in ultimul meci al anului pentru formatia blaugrana, contra lui Eibar, marti seara, in etapa a 16-a din La Liga, scrie EFE. Conform sursei, Messi, care se afla in tara sa natala pentru a petrece sarbatorile de iarna, a primit acceptul,…