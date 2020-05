Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund s-a apropiat provizoriu la un punct de liderul Bayern Munchen, gratie victoriei de sambata, 2-0 la Wolfsburg in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Germaniei, ale carui meciuri se disputa fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus. In aceasta a doua etapa…

- Borussia Dortmund s-a apropiat provizoriu la un punct de liderul Bayern Munchen, gratie victoriei de sambata, 2-0 la Wolfsburg in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Germaniei, ale carui meciuri se disputa fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus.In aceasta a doua etapa dupa…

- Tehnicianul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, si-a prelungit contractul, joi, intelegerea fiind valabila pana la finalul sezonului in curs, anunța news.ro.Rednic a semnat actul aditional la actualul contract, in care este prevazuta prelungirea intelegerii pana la finalul sezonului in curs,…

- Erling Haaland (19 ani), atacantul norvegian al Borussiei Dortmund, a marcat 41 de goluri in acest sezon, cum nu au reușit nici Messi și Cristiano Ronaldo la 19 ani. Cine putea inscrie primul gol dupa reluarea Bundesligii? Erling Haaland! Puștiul norvegian devenit bombardierul Europei, o mașina de…

- Conducerea clubului Borussia Dortmund a indicat vineri ca nu pune presiune pe fotbalistii sai, cu o zi inainte de reluarea campionatului Germaniei, intrerupt mai bine de doua luni din cauza pandemiei de coronavirus, scrie L'Equipe. Borussia Dortmund accepta ca fotbalistii sai care nu se simt in…

- Echipa italiana Lazio Roma este pregatita sa actioneze pentru transferul lui Ianis Hagi, in cazul in care clubul scotian Glasgow Rangers va decide sa nu activeze clauza de cumparare a mijlocasului roman de la formatia belgiana Genk. Clauza de cumparare este estimata la 4 milioane de lire sterline, informeaza…

- De la jumatatea lunii decembrie, Bayern Munchen a reușit un parcurs excelent in toate competițiile, facand uitat inceputul mai șters de sezon. Nu mai puțin de 14 victorii și un rezultat de egalitate au inregistrat bavarezii in intervalul 11 decembrie - 8 martie. In momentul opririi Bundesligii, in…

- COVID-19. Alexandru Chipciu, 30 de ani, surprinde in plina pandemie de coronavirus. Mijlocașul de la CFR Cluj spune ca n-ar fi deranjat de o taiere temporara a salariului. Intr-o perioada in care multe cluburi din Liga 1 recurg la micșorarea salariilor sau suspenda contractele jucatorilor, campioana…