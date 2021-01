Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, in deplasare, la Medias, in ultimul meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal. Sibienii au deschis scorul prin brazilianul Romario Pires (33), dupa care campioana a inscris de trei ori, prin Alexandru Chipciu (37), Gabriel…

- Dinamo București și Chindia Targoviște sunt adversare, sambata, de la ora 20.00, in primul meci din cea de-a 17-a etapa a Ligii I de fotbal, a doua din returul sezonului regulat. Runda va continua, duminica, 18 ianuarie, cu alte trei jocuri: FC Argeș-Gaz Metan Mediaș (ora 14.30) Sepsi Sf.Gheorghe-CFR…

- Fundașul formației Sepsi Sf. Gheorghe, Bogdan Mitrea, s-a declarat mulțumit cu punctul obținut in Banie, in meciul cu Universitatea Craiova. „Avand in vedere condițiile in care s-a jucat partida pot spune ca este un punct caștigat. In prima repriza a fost groaznic, nu se putea mișca mingea deloc. Simțeam…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Mihai Capațina, a admis ca evoluția din meciul cu Sepsi nu s-a ridicat la nivelul așteptarilor. El a indicat drept factor determinant in stabilirea rezultatlui condițiile de joc. „Putem spune ca sunt doua puncte pierdute. Am jucat cu gandul de a lua cele 3…

- Chiar daca meciurile oficiale din 2020 nu s-au incheiat in Liga I, ultima partida din acest an ”ciudat” fiind cel de maine seara, dintre CFR Cluj și CSU Craiova (exact derbiul primelor doua clasate din sezonul trecut), Liga Profesionista de Fotbal și Federația Romana de Fotbal au stabilit, deja, coordonatele…

- UTA Arad și Gaz Metan Mediaș se intalnesc, luni seara, de la ora 20.30, in ultimul meci din cea de-a 10-a etapa a primului eșalon fotbalistic al țarii. Duminica, FC Viitorul a invins, pe teren propriu, cu 2-1, pe Dinamo București, iar CFR Cluj s-a impus, la Pitești, cu 2-0, in fața nou-promovatei FC…