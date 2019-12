Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul francez Paul Pogba este "cel mai bun mijlocas polivalent din lume", a declarat antrenorul sau la Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, citat de BBC, citata de AGERPRES. "Poate juca pe orice pozitie. Poate juca intr-o pozitie retrasa, este un mijlocas box-to-box. Se poate retrage mult,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, ca o victorie in partida din deplasare cu Concordia Chiajna, ultima din prima parte a Ligii a II-a, ar asigura formatiei sale o iarna linistita. "Suna ciudat, dar maine, la Chiajna, este cel mai important meci al acestei primei…

- Argentinianul Mauricio Pochettino, demis recent din postul de antrenor al echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, este considerat favorit sa preia conducerea tehnica a formatiei Manchester United, daca norvegianul Ole Gunnar Solskjaer va fi concediat, scrie presa britanica. Potrivit…

- La doar 23 de ani, Katie Zelem are in CV Liverpool, Juventus și Manchester United, la ultima fiind in acest moment capitan. Sportiva britanica a caștigat 4 trofee pana acum in cariera și a fost declarata „Jucatoarea sezonului 2018-2019” la United. Prezenta la lansarea mingii oficiale adidas pentru EURO…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca adversarul de vineri, Chindia Targoviste, a progresat foarte mult de cand a promovat in Liga I. "E un meci acasa, sunt trei puncte foarte importante pe care ne dorim sa le luam, sa facem un meci bun contra…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca marocanul Saifeddine Alami, mijlocas ofensiv transferat la 29 august, va debuta in sfarsit la formatia giulesteana in partida cu Ripensia Timisoara de sambata, el fiind convins ca din acest motiv…

- Ole Gunnar Solskjaer (46 de ani) traverseaza o perioada foarte slaba cu Manchester United, iar dupa ultima infrangere a „diavolilor roșii” impotriva lui Newcastle, scor 0-1, a ieșit la iveala o statistica ingrijoratoare pentru fanii de pe Old Trafford. ...

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, spaniolul Unai Emery, a anuntat vineri ca internationalul elvetian Granit Xhaka este noul capitan permanent al ''tunarilor'', relateaza DPA. Xhaka, 27 ani, a preluat banderola de capitan de la fundasul francez Laurent…