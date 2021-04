Stiri pe aceeasi tema

- Slavia Praga și Arsenal Londra joaca astazi, de la ora 22:00, manșa retur a sfertului de finala din UEFA Europa League. In tur, cele doua au remizat, scor 1-1. Slavia Praga - Arsenal e liveTEXT cu video și foto pe GSP. ...

- Kemar Roofe, atacantul echipei scotiene de fotbal Glasgow Rangers, a fost sanctionat de UEFA cu o suspendare de patru meciuri din cupele europene pentru o "agresiune" comisa in timpul meciului cu Slavia Praga din returul optimilor de finala ale Europa League, transmite DPA. Kemar Roofe a vazut cartonasul…

- Manchester United, Villarreal si AS Roma au obtinut victorii in deplasare, joi seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal. Manchester United a invins-o pe Granada cu 2-0, prin golurile inscrise de Marcus Rashford (31) si Bruno Fernandes (90 - penalty), dupa…

- Slavia Praga, echipa la care joaca internationalul roman Nicolae Stanciu, o va infrunta pe Arsenal in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Pentru campioana Cehiei, Arsenal va fi a treia formatie consecutiva din Marea Britanie pe care…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga si a decis astfel calificarea campioanei Cehiei in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa victoria cu 2-0 pe terenul formatiei Glasgow Rangers, joi seara, in mansa secunda a optimilor. Foto: (c) SK Slavia Praha…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), a fost eliminata de Villarreal din Europa League. Spaniolii au caștigat cu 4-0 la general, dupa 2-0 in ambele manșe. Totul despre meciurile zilei din Europa League AICI Nicolae Stanciu ramane singurul roman in Europa League dupa runda optimilor…

- Duelul dintre Manchester United si AC Milan este capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, in urma tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Ultima confruntare dintre cele doua cluburi de top a avut loc in optimile Ligii Campionilor, sezonul 2009/10, englezii castigand cu…

- Glasgow Rangers, Arsenal, Ajax, Molde, Granada, Sahtior Donetk si Villarreal s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa meciurile din mansa secunda a saisprezecimilor de finala. Rangers, liderul din Scotia, a castigat la capatul unui nou meci cu multe…