Cubul englez de fotbal Manchester City a prezentat, miercuri, noul sau tricou pentru meciurile de pe teren propriu, care aduce un omagiu golului care a adus titlul inscris de argentinianul Sergio Aguero in meciul cu Queens's Park Rangers, in sezonul 2011-2012, informeaza cotidianul L'Equipe.



Pe 13 mai 2012, Manchester City intalnea formatia Queen's Park Rangers in ultima etapa din Premier League, iar "Citizens" aveau nevoie de victorie pentru a-si valida primul loc in clasament in lupta cu Manchester United, ambele aflate la egalitate.



Condusa cu 2-1 in prelungirile…