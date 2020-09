Stiri pe aceeasi tema

- Rangers a invins-o categoric pe Lincoln (Gibraltar), scor 5-0, in turul doi preliminar din Europa League. Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost integralist la oaspeți. In turul III, Rangers va juca impotriva celor de la Willem II (Olanda). Tavernier a deschis scorul pentru scoțieni in minutul…

- Tottenham Hotspur si AC Milan, doua dintre cele mai puternice echipe din turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, vor juca in deplasare cu Lokomotiv Plovdiv, respectiv Shamrock Rovers, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. FC Floriana, echipa eliminata de CFR…

- Claudiu Keșeru (33 de ani) a deschis scorul in meciul dintre Etar și Ludogorets (0-2), fiind desemnat „Omul meciului”. VIDEO Claudiu Keșeru, numarul 1 in Europa League » Un gol marcat de atacantul roman, ales drept cel mai frumos al sezonului! Atacantul roman a inceput meciul ca rezerva, fiind primul…

- Hamilton a terminat meciul in zece oameni, Scott McMann primind al doilea cartonas galben. Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primul sau gol in acest sezon al campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul castigat de Glasgow Rangers cu scorul de 2 0, in deplasare, cu Hamilton Academical, sambata,…

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat un gol pentru formatia lituaniana Zalgiris Vilnius, care a invins-o pe Paide Linnameeskond (Estonia) cu 2-0, joi, pe teren propriu, si s-a calificat in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal. Zalgiris a deschis scorul prin Andrija Kaludjerovic…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a jucat doar din minutul 86 in victoria lui Glasgow Rangers, 2-0 acasa cu Kilmarnock, sambata, in etapa a 5-a a campionatului Scotiei. Titular in primele patru etape, Ianis Hagi a fost introdus de antrenorul Steven Gerrard in locul lui Ryan Kent, cel care a punctat in minutul…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Olympique Lyon cu scorul de 2-0, joi seara, in deplasare, intr-un meci amical. Vicecampioana Scotiei a deschis scorul prin autogolul lui Marcelo (20), acesta devansandu-l in interventie pe mijlocasul…

- Atacantul roman Raul Rusescu a marcat doua goluri pentru Giresunspor, care a invins-o pe Adanaspor cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 29-a a ligii secunde de fotbal din Turcia. Oaspetii au deschis scorul prin Celil Yuksel (59), dar Ahmet Kesim (65) a restabilit…