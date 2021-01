Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Aston Villa si FC Liverpool, programat vineri in turul al treilea al Cupei Angliei la fotbal, a devenit incert din cauza cazurilor de COVID-19 depistate in lotul echipei din Birmingham, transmite Reuters. Aston Villa a inchis centrul sau de antrenamente si a anulat sedintele de pregatire…

- Aston Villa - Liverpool, partida programata vineri, in turul 3 al Cupei Angliei, s-ar putea amana, din cauza unui focar de coronavirus depistat in cadrul echipei din Birmingham. Oficialii lui Aston Villa au anunțat apariția mai multor cazuri de COVID-19 in cadrul echipei, dar și in randul angajaților…

- Echipa Manchester United a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Aston Villa, intr-o partida din cadrul etapei a 17-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata in prima zi a anului 2021. Elevii antrenorului Ole Gunnar Solskjaer s-au impus prin golurile lui Anthony Martial…

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, a obtinut doar o remiza pe teren propriu, scor 1-1, in compania formatiei West Bromwich Albion, ocupanta penultimului loc in clasament, intr-o partida contand pentru etapa a 15-a din Premier League, disputata duminica seara. "Cormoranii" au deschis…

- Liverpool nu a reusit decat un rezultat de egalitate, 1-1, sambata seara, la Brighton, in etapa a 10-a din Premier League si ar putea ceda prima pozitie a clasamentului. Pe Falmer Stadium, Diogo Jota a marcat in minutul 60 pentru ''cormorani'', pentru ca Pascal Gross sa…

- Liverpool si Bayern Munchen au obtinut victorii categorice in deplasare, marti seara, in meciurile din etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Liverpool a zdrobit-o pe Atalanta, la Bergamo, cu 5-0, intr-un meci arbitrat de romanul Ovidiu Hategan. Portughezul Diogo Jota a reusit un hat-trick,…

- Manchester City nu-si gaseste cadenta in Premier League, echipa lui Pep Guardiola nereusind decat o remiza, 1-1, sambata, in deplasare cu West Ham United, in etapa a 6-a. Michail Antonio a deschis scorul pentru gazde, in minutul 18, pentru ca City sa egaleze si sa stabileasca scorul final in minutul…

- Everton, liderul din Premier League, a remizat acasa cu Liverpool, campioana en titre, scor 2-2, sambata, in primul meci al etapei a 5-a. Liverpool a deschis foarte repede scorul, in minutul 3, prin Sadio Mane. Michael Keane a egalat in minutul 19. Mohamed Salah i-a readus pe oaspeti in…