Stiri pe aceeasi tema

- Marti, patru echipe au obtinut calificarea in fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor: Chelsea, Sevilla, FC Barcelona si Juventus.Miercuri, acelasi lucru l-au realizat Bayern Munchen si Manchester City. Bayern arata si acum o soliditate iesita din comun, iar Lewandowski se vadeste a fi din nou „atacantul…

- Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe RB Salzburg cu scorul de 3-1. Bavarezii s-au impus prin golurile marcate de Lewandowski, Woeber (autogol) si Leroy Sane, pentru oaspeti inscriind…

- Manchester City s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympiakos Pireu cu scorul de 1-0, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa C. Echipa antrenata de Pep Guardiola a obtinut a patra victorie din tot atatea meciuri jucate in grupa prin…

- Manchester City s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympiakos Pireu cu scorul de 1-0, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa C. Echipa antrenata de Pep Guardiola a obtinut a patra victorie din tot atatea meciuri jucate in…

- Polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), golgheterul editiei trecute a Ligii Campionilor, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) figureaza pe lista cu cei unsprezece jucatori nominalizati pentru Trofeul The Best, acordat de FIFA celui mai…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost surclasata de FC Barcelona cu scorul de 4-0, marti seara, la Kiev, in etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Barcelona, fara o serie de jucatori importanti, printre care Messi, Pique si Frenkie de Jong, s-a impus prin golurile…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, spune ca in actualul sezon lupta pentru titlu in Premier League va fi mult mai stransa deoarece sunt mai multe echipe care pot viza acest obiectiv, scrie Reuters. ''Liverpool este favorita, dar situatia generata de pandemie a schimbat putin lucrurile.…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost repartizata in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, alaturi de FC Barcelona, Juventus si Ferencvaros Budapesta, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Geneva. Dinamo, care revine in grupe dupa trei ani de absenta,…