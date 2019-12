Stiri pe aceeasi tema

- Leicester City isi continua parcursul de exceptie in Premier League, impunandu-se cu 4-1 duminica pe terenul nou-promovatei Aston Villa, mai ales gratie unei duble a lui Jamie Vardy, intr-un meci din etapa a 16-a. Leicester are opt victorii consecutive in Premier League, un record pentru aceasta echipa,…

- Manchester United a invins-o pe Tottenham cu scorul de 2-1, miercuri, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Angliei, intr-un meci foarte asteptat, la revenirea lui Jose Mourinho pe Old Trafford. Rashford (6, 49 - penalty) a marcat ambele goluri ale lui United, fosta echipa a tehnicianului portughez.…

- FC Liverpool se detașeaza in fruntea clasamentului din Premier League. "Cormoranii" au invins-o pe una dintre principalele contracandidate la titlu, Manchester City, scor 3-1, intr-un meci din cadrul etapei a 12-a a campionatului de fotbal al Angliei.

- Liverpool s-a impus categoric in duelul cu Manchester City, pe Anfield, scor 3-1, in etapa a 12-a din Premier League. In urma acestui succes, "cormoranii" se afla pe primul loc, la o distanța de noua puncte fața de trupa lui Pep Guardiola, care se gasește pe poziția a patra.

- Jucatorul spaniol David Silva, care a suferit o accidentare in meciul de sambata cu Southampton (2-1) din Premier League, a devenit incert pentru derby-ul pe care campioana Angliei la fotbal, Manchester City, il va juca duminica viitoare cu FC Liverpool,

- FC Liverpool a obtinut a 10-a victorie in primele 11 etape ale campionatului de fotbal al Angliei, invingand in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Aston Villa, intr-o partida disputata sambata. "Cormoranii" au tremurat insa serios pentru acest succes, pe care l-au obtinut in ultimele minute ale partidei…

- Echipa FC Liverpool, liderul campionatului de fotbal al Angliei, si-a incheiat seria de victorii consecutive de la debutul sezonului, fiind tinuta in sah pe terenul formatiei Manchester United, duminica seara, intr-o partida contand pentru etapa a 9-a din Premier League. United a deschis…

- Germanul Jurgen Klopp, tehnicianul lui Liverpool, a fost ales cel mai bun antrenor al lunii septembrie in campionatul de fotbal al Angliei, informeaza presa britanica. Klopp a fost preferat lui Eddie Howe (Bournemouth), Frank Lampard (Chelsea) si Brendan Rodgers (Leicester City). El obtine…