Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria și Slovacia gazduiesc, in intervalul 13-30 ianuarie, turneul final al Campionatului European de handbal masculin, ajuns in faza grupelor principale, care se desfașoara la Budapesta și Bratislava. Luni, 24 ianuarie, s-au disputat trei intalniri din grupa I: Islanda – Croația 22-23, Muntenegru…

- ​Danemarca s-a calificat în semifinalele Campionatului European de handbal masculin, în timp ce Franța a profitat de înfrângerea suferita de Islanda și a urcat pe locul secund în clasamentul Grupei Principale I.Rezultatele înregistrate luni în Grupa Principala…

- Franța, Danemarca, Muntenegru (I), Spania, Suedia și Norvegia (II) au obținut victorii, joi, în primele meciuri din Grupele Principale ale Campionatului European de handbal masculin din Ungaria și Slovacia.Rezultatele înregistrate joi:​Grupa Principala I:Muntenegru vs Croația…

- Polonia și Germania s-au calificat în Grupele Principale ale Campionatului European de handbal masculin, în timp ce Islanda a facut un pas important spre aceeași faza a competiției, în urma victoriilor obținute duminica în Grupele Preliminare.​Rezultatele înregistrate…

- Sunteți proprietarul casei dvs.? EUROSTAT: Romanii, primii in topul European al deținatorilor de locuințe. In 2020, 70% din cetațenii UE locuiau intr-o gospodarie care era proprietatea lor, in timp ce 30% stateau in locuințe inchiriate. Cele mai mari cote de proprietate in: Romania (96%) Slovacia (92%)…

- In aceasta toamna, grupul international de media Antenna a achizitionat posturile de televiziune AXN, Viasat3, Viasat6 si serviciile on demand din Europa Centrala si de Est de la Sony Pictures Television. Gergely Benda ocupa pozitia de General Manager al Antenna Entertainment, care include cele 22 de…

- Miercuri, 8 decembrie, la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a ultimei runde inaintea Campionatului European U19 de anul viitor, turneu final gazduit de Slovacia. Tricolorii U19 antrenați de Adrian Vasii au obținut calificarea in aceasta faza dupa doua victorii, 1-0 cu Letonia și 5-0 cu San Marino,…

- Romania face parte din grupa a sasea a primei faze de claificare la Campionatul European din 2023, rezervat reprezentativelor cu jucatori sub 19 ani, informeaza FRF, arata News.ro. Campionatul European U19 pentru jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2004 va avea loc peste doi ani in Malta.…