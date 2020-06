Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a marcat un gol in victoria la scor reusita de FC Barcelona, 4-0 in deplasare cu Mallorca, sambata, in etapa a 28-a, prima dupa reluarea campionatului de fotbal al Spaniei, intrerupt trei luni din cauza pandemiei de coronavirus. Messi, care a renuntat la barba, a inchis tabela…

- Antrenorul Vicente Moreno, de la Mallorca, și-a amintit cum s-a certat cu Leo Messi pe teren și in tunel la meciul tur, caștigat cu 5-2 de Barcelona, cu hat-trick al argentinianului. Sambata, a fost 0-4, doar cu un gol și doua assisturi ale capitanului blaugrana O poveste despre Leo Messi. Inca una.…

- Starul brazilian Neymar le-a transmis colegilor sai de la echipa franceza de fotbal Paris Saint-Germain ca doreste sa se intoarca la fosta sa formatie, FC Barcelona, anunta cotidianul spaniol El Mundo Deportivo. Neymar a plecat de la clubul catalan in vara anului 2017, cand PSG i-a achitat clauza de…

- Lionel Messi va ramane la FC Barcelona cel putin pana in vara viitoare, dupa ce clauza care ii permitea sa plece liber de la clubul catalan de fotbal a expirat, fara ca starul argentinian sa o activeze, informeaza cotidianul El Mundo Deportivo. In varsta de 32 ani, Messi este legat prin…

- Starul argentinian Lionel Messi si colegii sai din echipa de fotbal FC Barcelona au efectuat vineri primul lor antrenament dupa perioada de izolare impusa in Spania din cauza pandemiei de coronavirus, in asteptarea momentului in care sezonul din Primera Division va putea fi reluat. Messi s-a prezentat…

- Starul argentinian Lionel Messi, capitanul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, a tinut sa dezminta, pe o retea de socializare, zvonurile difuzate de mass-media din tara sa, referitoare la un eventual transfer al sau in Italia, la Internazionale Milano. Pe contul sau de Instagram,…

