- Rapid Bucuresti a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, la Mioveni, in primul meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal. Rapid a smuls egalul in extremis, printr-un gol marcat in minutele aditionale de Alex Ionita II (90+2), cu un lob…

- Etapa a 24-a din Liga I de fotbal a inceput vineri, 4 februarie, cu partidele: CS Mioveni – FC Voluntari 0-0 și Gaz Metan Mediaș – Rapid București 1-1. Sambata, 5 februarie, sunt programate trei meciuri, primul fiind intre vecine de clasament: UTA Arad – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (de la ora 13:30),…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, clubul FC Rapid Bucuresti cu disputarea unei partide pe teren propriu cu portile inchise si a uneia in deplasare fara suporteri, precum si o penalitate financiara in suma totala de 120.000 de lei, ca urmare a incidentelor provocate…

- A treia ediție a programului Com’ON Sepsi, organizat in sprijinul inițiativelor de tineret, s-a incheiat. Activitațile comunitare derulate intre 20 septembrie și 12 decembrie au avut un mare impact asupra orașului Sfantu Gheorghe și in contextului epidemiologic, implicand aproape o mie de participanți…

- CFR Cluj leads the Liga I in football, after the 19th leg of the National Championship, the 2021-2022 edition, which took place Friday through Monday. Results FC U Craiova - FC Academica Clinceni 1-2 (1-1) FC Rapid Bucuresti - FC Arges 2-0 (2-0)FC UTA Arad - AFC Botosani…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 2-0 (1-0), duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin autogolul lui Guilherme Garutti (33), care a trimis nefericit in propria poarta in urma unui corner. CS Mioveni…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (2-0), marti seara, in deplasare, la Ploiesti, in primul sfert de finala. Ambele goluri ale echipei antrenate de Cristiano Bergodi au fost cadouri din partea…