- Etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I de fotbal s-a incheiat luni, 10 mai, cu partidele: CFR Cluj – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-1, prin golul slovacului Pavol Safranko, din minutul 41 și FCSB – Academica Clinceni 2-2, golurile fiind marcate de Darius Olaru, in minutul 20 și Florin Tanase, in minutul 56…

- Campioana CFR Cluj a fost invinsa acasa de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, intr-un meci din etapa a saptea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK s-a impus prin golul marcat de slovacul Pavol Safranko (41), intr-un meci in care CFR a facut un joc…

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este in grafic, dupa primele trei partide disputate in play-off-ul Ligii I de fotbal, cand a intalnit primele trei clasate, FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova. "Nu…

- Etapa a doua a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput miercuri, 21 aprilie, cu partidele FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, prin golurile marcate de albanezul Realdo Fili – in minutul 12, pentru gazde – respectiv Andrei Ivan, in minutul 80 și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – CFR Cluj 0-1, prin reușita…

- Prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput sambata, 17 aprilie, cu meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco" din Craiova, unde Universitatea din localitate și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au incheiat nedecis, 0-0. Celelalte doua jocuri s-au disputat duminica, 18 aprilie, terminandu-se cu rezultate…

- Runda de deschidere a play-off-ului Ligii I la fotbal va programa, in perioada 14-17 aprilie, partidele CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, informeaza Liga Profesionista de Fotbal. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc in ultima etapa…

- UTA Arad a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-0 (1-0), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 29-a a Ligii I de fotbal. UTA a obtinut a doua sa victorie pe teren propriu in acest sezon prin golurile marcate de fundasii laterali Marius Tomozei (32), Evgheni…

- In ultimii cinci ani, Octavian Grigore a fost “omul bun la toate” in clubul Petrolul, in fiecare sezon bifand atat functii administrative in club, cat si meciuri, efectiv ca tehnician principal al echipei! Acum, a sosit, din nou, un astfel de moment, cel putin o saptamana, un meci, Tavi sa fie “sef“,…