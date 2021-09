Fotbal – Liga I: FCSB a învins-o pe FC U Craiova 1948 cu scorul de 1-0 FCSB a invins-o pe FC U Craiova 1948 cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de Claudiu Keseru (61 – penalty), lovitura de pedeapsa fiind acordata dupa un fault comis de Bradley Diallo asupra lui Valentin Cretu. La FCSB a (re)debutat Constantin Budescu, intrat pe teren in min. 77, in locul lui Keseru. FCSB a bifat a doua victorie consecutiva, fara gol primit. FC U Craiova a ajuns la cinci etape consecutive fara victorie, doua egaluri si trei esecuri. Echipa antrenata de Adrian Mutu a pierdut primul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

