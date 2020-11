Stiri pe aceeasi tema

- O eroare grava de arbitraj in defavoarea lui CFR Cluj a avut loc in primele minute ale partidei cu FC Argeș. In minutul 4 al meciului de la Pitești, Alex Paun a fost doborat in careul advers de Mihai Leca, fundașul central al gazdelor. „Centralul” Horia Mladinovici a ramas impasibil și a decis sa nu…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a certat cu patronul Nelutu Varga si ca nu intentioneaza sa demisioneze, asa cum anuntase dupa partida cu Gaz Metan Medias. El a precizat insa ca isi va lua cateva zile de odihna dupa partida cu…

- CFR Cluj a suferit prima sa infrangere din acest sezon, 1-2 (0-1) cu Gaz Metan Medias, duminica, pe teren propriu, in etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Pentru au marcat Ronaldo Deaconu (27) si Nicolae Manuel Dumitru Cardoso (60), in timp ce golul campioanei a fost reusit de Denis Ciobotariu…

- CFR Cluj a reușit sa o invinga pe FC Voluntari, scor 0-1, in etapa a opta a Ligii 1, chiar daca a schimbat 8 jucatori fața de partidata cu ȚSKA Sofia, din Europa League. CFR Cluj a obținut cele 3 puncte puse in joc la meciul cu Botoșani și ramane la 3 puncte in spatele liderului Ligii 1, CS Universitatea…

- CFR Cluj a invins formatia bulgara TSKA Sofia, cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Vasil Levski'' din Sofia, in primul sau meci din Grupa A a Europa League la fotbal. Campioana Romaniei s-a impus prin golurile marcate de Mario Rondon (53) si Ciprian Deac (74 - penalty).…

- Tehnicianul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca atacantul Gabriel Iancu va fi principalul pericol pentru formatia sa in meciul cu FC Viitorul, programat, duminica, in etapa a 6-a a Ligii I. "Va fi un meci foarte greu, mai…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, ca a studiat cu atentie adversara de joi, din play-off-ul Europa League, si ca nu a descoperit puncte slabe la formatia finlandeza KuPS Kuopio. "Nu exista favorita in acest meci, este o echipa foarte buna. In acest sezon au…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal UTA Arad, Laszlo Balint, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai nu trebuie sa se lase pacaliti de rezultatele slabe inregistrate de FC Arges in primele doua etape ale Ligii I si sa fie atenti in meciul direct programat, vineri, la…