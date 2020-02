Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa va incerca sa obtina maximum din meciul restant cu FCSB din etapa a 18-a a Ligii I, programat, joi, pe Stadionul "Anghel Iordanescu". "Ne asteapta un meci greu, dar in…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (0-0), sambata, pe teren propriu, intr-u meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Dinamo s-a impus prin golurile marcate de Slavko Perovic (65 - penalty), dupa un fault comis de Ljuban Crepulja asupra lui Diego Fabbrini, si…

- FC Voluntari a invins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 2-1 (1-1), sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. FC Voluntari a obtinut doar a doua sa victorie din acest campionat, tot in deplasare, dupa 3-1 cu FCSB in etapa a cincea. Antrenorul Mihai Teja…

- Manchester United a fost intrecuta de ultima clasata in Premier League, Watford, cu scorul de 2-0, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Lanterna rosie'' s-a impus prin golurile marcate de Ismaila Sarr (50) si Troy…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Voluntari, de sambata, din etapa a 21-a a Ligii 1 de fotbal, ca obiectivul sau este cucerirea titlului, iar in cazul in care va ajunge la concluzia ca nu are sanse,…

- Chindia Targoviste a trecut de Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (0-0), intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii I de fotbal, care a opus sambata doua echipe aflate in dificultate. Oaspetii au deschis scorul in minutul 46, prin executia spectaculoasa a lui Platini, dupa o centrare a lui Loshaj. Gazdele…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 4-1 (1-1), miercuri seara, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii I de fotbal. Dinamo a deschis scorul in urma autogolului lui Andrei Pitian (32), dar Chindia a egalat prin Alexandru Benga (43). Gazdele au preluat conducerea gratie reusitei…

- Dinamo București a caștigat meciul de pe teren propriu, cu Chindia Targoviște, din etapa a 19-a a Ligii 1. ”Cainii” s-au impus cu 4-1, scrie Mediafax.Dinamo a deschis scorul in minutul 32, dupa un autogol al lui Andrei Pițian. Deian Sorescu a patruns in careul advers, a centrat pe jos iar…