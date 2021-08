Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de spaniolul Jefte Betancor (49), dupa o centrare a olandezului Bradley De Nooijer. Ambele…

- Farul Constanta a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-0 (0-0), duminica, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-o partida din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Aceasta este prima victorie a Farului in acest sezon si prima dupa revenirea acestui nume de traditie in esalonul de elita al fotbalului…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa desfasurata la finalul Adunarii Generale a LPF, ca FC Viitorul se va numi Farul Constanta din momentul in care gruparea va depune documentele oficiale care sa ateste fuziunea dintre cele doua cluburi.…

- Gica Hagi face o mutare surpriza cu Viitorul Constanța. Clubul condus de fostul internațional va fuziona cu Farul Constanța, pentru a crea o echipa care sa fie susținuta de toți constanțenii. Viitorul nu a reușit in ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal sa se califice in play-off, campionatul echipelor…

- Echipa CFR Cluj a castigat al patrulea sau titlu consecutiv de campioana a Romaniei, dupa ce a invins-o, scor 1-0 (0-0), in deplasare, pe FC Botosani, intr-o partida contand pentru etapa a noua (penultima) a play-off-ului Ligii I la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost, de fapt, un… autogol, „reusit”…

- In urma rezultatului din aceasta etapa, FC Botosani ramane pe locul 5 in play-off, acolo unde a adunat pana acum un numar total de 31 de puncte in clasament.De cealalta parte, CFR Cluj ramane liderul play-off-ului, acumuland in clasament cu nu mai putin de 51 de puncte si devine astfel, matematic, cu…

- Universitatea Craiova a fost invinsa de CFR Cluj cu scorul de 3-1 (1-1), sambata seara, pe Stadionul "Ion Oblemenco", intr-un meci din etapa a opta a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a suferit al patrulea esec consecutiv in campionat, o premiera de la accederea sa in Liga I. Adrian…