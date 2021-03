Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid - Atalanta se joaca azi, de la 22:00, in manșa secunda din optimile Ligii Campionilor. Confruntarea de la Madrid incepe de la scorul de 1-0 pentru Real, dar bergamascii au anunțat ca vin in Spania doar cu gandul la calificare. In urma cu trei saptamani, la Bergamo, Real a avut nevoie de…

- Echipa FC Liverpool, detinatoarea titlului in Premier League, a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Wolverhampton Wanderers, luni seara, in ultimul meci al etapei a 28-a a sezonului, relansandu-se astfel in cursa pentru calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal. "Cormoranii"…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, considera ca elevii sai meritau "mai mult" in partida cu Paris Saint-Germain, incheiata la egalitate, 1-1, miercuri seara pe Parc des Princes, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, rezultat sinonim cu eliminarea spaniolilor…

- David Alaba, fundasul austriac al echipei de fotbal Bayern Munchen, aflat in ultimul sau an de contract cu detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, a ajuns la un acord verbal cu formatia spaniola FC Barcelona, conform cotidianului El Mundo Deportivo. Alaba, in varsta de 28 ani, figureaza pe lista jucatorilor…

- Bayern Munchen a cucerit Cupa Mondiala a Cluburilor la fotbal, dupa ce a invins echipa mexicana Tigres UANL cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, in finala desfasurata pe Education City Stadium din Al Rayyan (Qatar). Bayern si-a trecut in palmares al saselea sau trofeu in mai putin de noua luni, dupa…

- Ciprian Tatarusanu a fost vazut de presa italiana drept cel mai bun jucator al lui AC Milan in meciul de marti cu Inter Milano, pierdut cu 2-1 de echipa sa in sferturile de finala ale Cupei Italiei, informeaza TuttoMercatoWeb, care i-a dat nota 7,5 portarului roman. Titular in conditiile in care Gianluigi…

- ​FIFA a pus capat speculatiilor cu privire la sustinerea pe care ar fi acordat-o înfiintarii unei Superligii a Europei, gândita de cluburile bogate de pe Batrânul Continent.FIFA si cele sase confederatii continentale au dat publicitatii, joi, un comunicat comun, în care…

- "Reforma fotbalului nu poate astepta", a declarat duminica Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid, intr-o perioada cand in culise au loc negocieri in vederea infiintarii unei Superligi Europene, scrie presa internationala. "Modelul fotbalului european are nevoie de un nou impuls…