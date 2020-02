Fotbal: Liga Campionilor - Gabriel Jesus se apropie de podiumul clasamentului golgheterilor, dominat de Lewandowski

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a invins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Angliei a obtinut o victorie de rasunet, la capatul unui meci pe care l-a dominat in cea mai mare parte a sa.…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, are doar cuvinte de lauda fata de Pep Guardiola, tehnicianul de la Manchester City, dar spune ca nu se teme de spaniol sau de echipa acestuia. Cei doi se vor intalni intr-o partida oficiala pentru prima data, miercuri, in optimile Ligii Campionilor.Zinedine…

- Antrenorul Pep Guardiola le cere jucatorilor echipei Manchester City sa arate caracter si determinare in meciul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu, programat miercuri in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor la fotbal, relateaza Reuters. City, care a ajuns maximum in semifinalele principalei…

- Starul lui Manchester City, Raheem Sterling, este nerabdator sa joace contra lui Real Madrid. Fotbalistul englez sustine ca are un respect deosebit pentru adversarul "citadinilor" din optimile de finala ale Ligii Campionilor, dar va da totul pe teren pentru a-si ajuta echipa

- Internationalul paraguayan Roque Santa Cruz si-a prelungit cu un an, pana in decembrie 2020, contractul cu formatia Olimpia Asuncion, la varsta de 38 de ani, informeaza lequipe.fr potrivit news.roAtacantul a revenit in 2016 la echipa care s-a format ca jucator. Olimpia Asuncion este campioana…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a oferit un interviu in care a vorbit despre disputa echipei lui, din Liga Campionilor, cu Manchester City, și a facut o declarație surprinzatoare. Francezul este de parere ca managerul ”cețațenilor”, Pep Guardiola, este cel mai bun din lume, anunța MEDIAFAX.Performanțele…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, se teme de meciul echipei lui cu Real Madrid, din Liga Campionilor. Tehnicianul crede ca, deși spaniolii trec printr-o perioada mai puțin buna pe plan intern și internațional, experiența jucatorior o sa se simta, anunța MEDIAFAX.Citește și: E…

- Dubla manșa a duelului dintre Real Madrid și Manchester City este capul de afis al optimilor de finala ale Ligii Campionilor de fotbal. Tragerea la sorti a avut loc la sediul UEFA din orașul elvețian Nyon.