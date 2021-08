Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi dupa incheierea stagiului de pregatire centralizata de la Darmanești, Aerostar Bacau a disputat al treilea amical al verii pe care l-a caștigat cu scorul de 1-0, prin reușita din minutul 57 a golgheterului sau Aerostar Bacau a intrat in linia dreapta a pregatirilor pentru campionatul Ligii…

- „Aviatorii” și-au incheiat ieri cantonamentul de la Darmanești, iar azi, de la ora 11.00, vor susține cel de-al treilea test al verii, intalnind, pe propriul stadion, o alta divizionara C, Bucovina Radauți O noua etapa de pregatire pentu divizionara C Aerostar Bacau. Și un nou meci de verificare. „Aviatorii”…

- Retrogradata din eșalonul secund, gruparea pregatita de Mișu Ionescu are ca prim obiectiv construirea unei echipe competitive Divizionara C Aerostar Bacau și-a facut check-in-ul. Și se pregatește de un nou zbor. Data plecarii? 28 august. Ruta? Seria 1 sau Seria 2 a Ligii a III-a. Destinația? „Deocamdata,…

- Noul președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacau este…vechiul sau președinte, Cristian Sava. Acesta a fost (re)ales in fruntea AJF Bacau și iși va exercita cel de-al patrulea mandat consecutiv de conducator al structurii ce coordoneaza fotbalul amator și juvenil din județ. Alaturi de președintele…

- Ediția 2021 a Raliului Moldovei Bacau atrage ca un magnet piloții straini. Fie ca vin din Bulgaria, Turcia, Suedia, Italia sau Franța, aceștia vor fi prezenți intr-un numar semnificativ la intrecerea programata la finalul acestei saptamani, pe 3 și 4 iulie. Motivul? Simplu: raliul bacauan are statut…

- Proiectul cultural „Festivalul Științelor”, ediția a V-a, eveniment organizat de Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau, se desfasoara la subunitatea Vivariu. Activitațile propuse publicului se vor desfașura zilnic, in perioada 15 – 18 iunie 2021. Atelierul de lucru organizat are tema…

- Ediția a doua a competiției se va derula in perioada 12-13 iunie și va propune doua probe: una cu adițiune de puncte, in centrul Bacaului și alta de fond, pe traseul Bacau- Rachitoasa „Turul Colinelor” a intrat in zona AMR-ului. Prin urmare, au mai ramas noua zile. Doar noua zile pana cand competiția…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis ca ediția 2021-2022 a Ligii a III-a sa inceapa pe data de 28 august. Va reamintim ca in noua ediție de campionat, Bacaul va avea nu mai puțin de trei reprezentante in eșalonul al treilea: Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau. Aceste echipe…