Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile pe 17 ianuarie Trei echipe, doua serii, o singura data: 17 ianuarie. In aceasta iarna, cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile concomitent, pe 17 ianuarie. Obiectivele…

- Penultima etapa a max-turului Ligii a III-a programeaza, in acest weekend, partide cu grad ridicat de dificultate pentru toate cele trei divizionare C bacauane. In Seria 1, CSM Bacau primește vizita liderei Dante Focșani, in timp ce in Seria 2, Aerostar joaca la Buzau un meci cu implicații directe in…

- Etapa a 13-a a Ligii a III-a a inregistrat victoria la scor a Aerostarului, dar și infrangerile, tot la scor, bifate de celelalte doua divizionare C bacauane, CSM și FC Dinamo. „Aviatorii” s-au razbunat cu varf și indesat pentru remiza din tur, de la Faurei, surclasand echipa lui Stelica Nicolița cu……

- Sambata, in runda cu numarul 12 a Ligii a III-a, toate cele trei divizionare C ale municipiului au fost invinse la scoruri concludente Hai sa o punem pe seama ghinionului. A zilei de 13. Adevarul-adevarat este insa ca (și) runda cu numarul 12 a confirmat diferența de valoare existenta intre cele trei…

- Rezultate opuse pentru liderele cele doua serii ale Ligii a IV-a la fotbal. Weekend-ul trecut, in etapa a zecea, fruntașa Seriei 1, Voința Garleni a fost invinsa acasa cu 2-1 de Siretu Saucești, in timp ce in seria rezervata echipelor de pe Valea Trotușului, Sportul Onești și-a continuat marșul triumfal,…

- Etapa a noua- ultima din octombrie- programata in campionatul bacauan al Ligii a IV-a s-a dovedit aprinsa. Multe goluri, cateva premiere, dar și unele surprize. In Seria 1, Voința Garleni și-a consolidat poziția de lidera grație celei de-a opta victorii obținute sambata, la Faraoani, pe terenul bacauanilor…

- Sambata, doar „CSMeii” au fost zmei; ceilalți, mielușei. Așa ar suna, telegrafic, evoluția divizionarelor C bacauane in etapa a zecea, prima din returul Ligii a III-a. Aflata pe val, CSM Bacau a ajuns la a treia victorie consecutiva, urcand pe locul al șaptelea in Seria I. Dupa ce a trecut de a treia…

- In acest weekend este programata etapa a zecea, prima din returul Ligii a III-a. Invingatoare miercuri, cu 1-0 (gol Ionuț Furtuna), in restanța de la Pașcani, CSM Bacau a urcat pe locul 8 și așteapta increzatoare vizita vice-liderei din Seria 1, Șomuz Falticeni. In Seria 2, FC Dinamo Bacau joaca și…