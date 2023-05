Fotbal/ Liga a IV-a: Final de sezon regulat In acest weekend se va disputa ultima etapa din sezonul regulat al Ligii a IV-a. Competiția va continua, incepand de miercuri, 17 mai, cu play-off-ul, care va da campioana județeana ce va merge la barajul de promovare in Liga a III-a. In play-off vor intra primele doua clasate in cele doua serii la finalul sezonului […] Articolul Fotbal/ Liga a IV-a: Final de sezon regulat apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

