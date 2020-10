Stiri pe aceeasi tema

- In avancronica partidei de la Faurei scriam ca, dupa o infrangere și un egal, in mod normal ar trebui sa urmeze o victorie pentru divizionara C CSM Bacau. Predicția s-a dovedit corecta, „CSMeii” impunandu-se sambata trecuta, in etapa a treia, cu 1-0 pe terenul echipei antrenate de Banel Nicolița. Victoria…

- Invinsa la Ianca (0-2) in prima etapa a Ligii a III-a, CSM Bacau a reușit sambata in runda secunda, o spectaculoasa remiza pe teren propriu (2-2), contra uneia dintre candidatele la promovare din Seria 2, CSM Focșani 2007. Rezultatul este cu atat mai prestigios cu cat „CSMeii” nu i-au putut utiliza…

- Invinși sambata cu 2-0 la Timișoara, de Ripensia, bacauanii de la Aerostar au ajuns la patru eșecuri din patru, fiind, in continuare, fara gol marcat in campionat. Divizionara B Aerostar continua sa ramana la sol. Sau, ca sa fim și mai exacți, la pamant. Patru meciuri, niciun punct luat și niciun gol…

- Misiune grea pentru CSM Bacau la primul joc de pe teren propriu din actuala ediție de campionat a Ligii a III-a. Invinși cu 2-0 la Ianca, in runda inaugurala, bacauanii vor primi sambata vizita Focșaniului. „Intalnim una din candidatele la promovare, o echipa cu multe soluții de la mijloc in sus, o…

- Trei fotbaliști legitimați la CSM Bacau au fost depistați pozitiv in urma testarii COVID- 19. Cei trei jucatori infectați sunt asimptomatici și au intrat in izolare pentru urmatoarea perioada. Ei vor rata debutul in campionatul Ligii a III-a, programat sambata, 12 septembrie. In prima etapa de campionat,…

- Sezonul 2020-2021 al eșalonului trei va incepe pe 12 septembrie și se va desfașura dupa un tipar inedit, cu o suta de echipe imparțite in mod egal in zece serii. Saptamana aceasta, „CSMeii” lui Giani Florian vor afla in ce serie vor fi repartizați și ce adversare vor avea CSM Bacau se pregatește pentru…

- Invinsa cu 3-0 de Sporting Juniorul Vaslui, campioana Bacaului iși joaca ultima carte sambata, cu Dante Botoșani Viitorul Curița este pe cale de a rata, o data in plus, promovarea in Liga a III-a. Campioana Bacaului și-a compromis șansele in meciul pierdut miercuri, cu 3-0, contra vasluienilor de la…

- Noua campioana a județului este Viitorul Curița care va reprezenta Bacaul la turneul de promovare in Liga a III-a. Invinși acasa cu 1-0 de FC Dinamo Bacau, curițenii s-au impus cu 3-1 duminica, in returul de la Saucești. Echipa lui Costica Ene este și caștigatoarea Cupei Romaniei dupa retragerea din…