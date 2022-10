Fotbal/ Liga a III-a: Uvertură la Râmnicu-Sărat Vineri și sambata sunt programate meciurile etapei a șaptea din Liga a III-a. Uvertura rundei va avea loc vineri, de la ora 15.00, unde vice-lidera Seriei 2, CSM Ramnicu-Sarat, singura echipa fara gol primit, așteapta vizita Aerostarului, care prezinta al doilea atac al campionatului. Celelalte doua divizionare C bacauane, CSM și FC Dinamo vor evolua […] Articolul Fotbal/ Liga a III-a: Uvertura la Ramnicu-Sarat apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a sasea a Ligii a III-a a suras unei singure echipe bacauane, Aerostar, victorioasa cu 4-1 vineri, pe teren propriu, in uvertura Seriei 2. Sambata, CSM Bacau in Seria 1 si FC Dinamo Bacau, in Seria 2 au cedat, in schimb, la scor identic, 0-2 in fata primelor clasate din cele doua serii, Foresta…

- In acest weekend se disputa etapa a șasea a Ligii a III-a. Doua dintre divizionarele C bacauane, CSM și FC Dinamo au parte de meciuri foarte dificile sambata, de la ora 15.00. In Seria 1, „CSMeii” antrenați de Cristi Popovici se deplaseaza pe terenul liderei, Foresta Suceava. Adascaliței și compania…

- Runda a cincea din Liga a III-a debuteaza vineri, de la ora 17.00, cu doua partide tari. Ambele in Seria 2, unde Aerostar Bacau primește vizita Focșaniului, in timp ce la Ramnicu Sarat se intalnesc singurele doua echipe cu maximum de puncte: gazdele de la CSM versus Metalul Buzau. Invingatori runda…

- Etapa a patra a Ligii a III-a la fotbal s-a incheiat duminica, odata cu derby-ul bacauan de pe „Letea”, din Seria 2, dintre FC Dinamo și Aerostar. „Aviatorii” s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Vraciu, ratand și un penalty prin Gavrila. „Pentru noi, victoria era esențiala deoarece veneam dupa o…

- Weekend negru pentru divizionarele C bacauane, care au inregistrat infrangeri pe linie in etapa a treia. Vineri, Aerostar a fost invinsa la limita, cu 2-3 pe teren propriu de Metalul Buzau la capatul unui joc foarte disputat și interesant, in timp ce sambata, FC Dinamo Bacau și CSM Bacau au suferit…

- Etapa a treia a Ligii a III-a are ca avanpremiera derby-ul de vineri, de la ora 17.00, dintre Aerostar Bacau și Metalul Buzau. Ambele echipe au maximum de puncte și conduc osilitațile in Seria 2, alaturi de CSM Ramnicu-Sarat. Cele doua rivale de vineri și-au incriucișat pașii și in play-off-ul ediției…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit componența celor zece serii și programul competițional al Ligii a III-a ce va debuta la finalul acestei saptamani. Sezonul regulat, ce va include 18 etape, tur -retur, se va disputa in perioada 27 august -25 martie, cu o pauza intre etapa a 15-a (programata pe 3…

- De la ora 17.30, Aerostar evolueaza in deplasare, contra Sportingului Liești, in timp ce, de la aceeași ora, stadionul „Letea” programeaza derby-ul dintre CSM Bacau și FC Dinamo Bacau Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, CSM și FC Dinamo pașesc azi oficial in noul sezon. Nu o fac cu prilejul…