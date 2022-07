Stiri pe aceeasi tema

- „Aviatorii” au remizat in primul amical al sezonului: 4-4 pe terenul Științei Miroslava Divizionara C Aerostar Bacau a bifat weekendul trecut primul joc de pregatire al verii. Sambata, „aviatorii” antrenați de Mihai Ionescu au remizat, 4-4 (2-2) pe terenul Științei Miroslava, echipa de liga a treia…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși va incheia prima saptamana de pregatire cu un joc de verificare in compania unei alte formații din Liga a III-a, Știința Miroslava. Programata inițial la Roman, partida se va desfașura pe terenul Miroslavei, data și ora ramanand neschimbate: sambata, 16 iulie, de la…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși intinde aripile pentru un nou zbor. Aripi tinere, la propriu și la figurat. Anul trecut, a fost Bogdan Bacalu, titularizat ca fundaș stanga la doar 15 ani. Sezonul acesta, pe postul de fundaș dreapta il vom vedea, la rastimpuri, pe Razvan Tilibașa. Și el in varsta de…

- „Aviatorii” și-au reluat pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea lui Mișu Ionescu in vederea campionatului ce va debuta pe 27 august Divizionara C Aerostar Bacau a pus punct vacanței, reluandu-și pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea antrenorului Mișu Ionescu. Clasata pe locul…

- Weekend de poveste la Pensiunea Magic Garden din Darmanești acolo unde, sambata, 11 iunie, a avult loc ce-a de-a III-a ediție a Festivalului Florilor. In cadrul acestui eveniment a avut loc și lansarea albumului aniversar „Veniți romanași acasa” cu cantece interpretate de indragita artista Maria Șalaru…

- Sergiu-Constantin Urzica a obținut titlul de Campion Național in proba de simplu a Campionatului Național Individual de Vara U 14, turneu organizat de Federația Romana de Tenis, desfașurat la CNT din București in perioada 7 Mai 2022-14 Mai 2022. Finala de simplu a baieților, a fost disputata intre…

- Campionatul Ligii a III-a intra in ultima linie dreapta. In acest weekend este prpgramata etapa a opta, penultima pentru zona play-off-ului, respectiv antepenultima pentru echipele angrenate in play-out. In play-off-ul Seriei 2, Aerostar va intalni vineri, acasa, Metalul Buzau, intr-un joc in care „aviatorii”…

- Seria 1 Rezultatele etapei a 20-a: AS Negri- AS Filipești 1-1, Voința Garleni- Gauss Bacau 3-2, CS Faraoani- Unirea Bacau 0-5, Viitorul Nicolae Balcescu- Flamura Roșie Sascut 1-3, Viitorul Berești-Tazlau- Siretu Saucești 2-2, Rapid Bacau- FC Dinamo Bacau 2 3-3. Programul etapei viitoare, penultima a…