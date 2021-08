Stiri pe aceeasi tema

- *CSM Bacau va evolua in Seria 1 iar Aerostar și Dinamo Bacau se vor duela in Seria 2 * In prima etapa Aerostar primește vizita celor de la Viitorul Ianca, Dinamo Bacau joaca in deplasare la Metalul Buzau iar CSM va susține primul meci la Falticeni, impotriva celor de la Șomuz Federația Romana de Fotbal…

- A doua zi dupa incheierea stagiului de pregatire centralizata de la Darmanești, Aerostar Bacau a disputat al treilea amical al verii pe care l-a caștigat cu scorul de 1-0, prin reușita din minutul 57 a golgheterului sau Aerostar Bacau a intrat in linia dreapta a pregatirilor pentru campionatul Ligii…

- „Aviatorii” și-au incheiat ieri cantonamentul de la Darmanești, iar azi, de la ora 11.00, vor susține cel de-al treilea test al verii, intalnind, pe propriul stadion, o alta divizionara C, Bucovina Radauți O noua etapa de pregatire pentu divizionara C Aerostar Bacau. Și un nou meci de verificare. „Aviatorii”…

- Un barbat de 63 de ani a fost grav ranit, in aceasta dupa-amiaza, in timpul programului de lucru, la Aerostar SA. Conform primelor relatari, un recipient de plastic a cedat din cauza caldurii soarelui. Recipientul era umplut cu emulsii neclorurate. In urma accidentului, barbatul s-a ales cu fractura…

- Noul președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacau este…vechiul sau președinte, Cristian Sava. Acesta a fost (re)ales in fruntea AJF Bacau și iși va exercita cel de-al patrulea mandat consecutiv de conducator al structurii ce coordoneaza fotbalul amator și juvenil din județ. Alaturi de președintele…

- Prima saptamana din iunie a adus și primul trofeu al verii pentru echipa de juniori U13 a CS Aerostar Bacau. Micuții fotbaliști antrenați de Valentin Cioanca și-au adjudecat „Cupa Prieteniei” desfașurata la Buhuși. Deși au ca an de naștere 2008, „aviatorii” cei mici s-au impus la categoria de varsta…

- Cupa Europei la 10.000 metri desfașurata la finalul saptamanii, la Birmingham, in Regatul Unit, a fost o deziluzie majora. Pentru toata lumea. In frunte cu cvadruplul campion olimpic in probele de 5.000 și 10.000, britanicul Mo Farah. Acesta a terminat cursa pe locul 8, cu un dezamagitor 27.50.64. Avand…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis ca ediția 2021-2022 a Ligii a III-a sa inceapa pe data de 28 august. Va reamintim ca in noua ediție de campionat, Bacaul va avea nu mai puțin de trei reprezentante in eșalonul al treilea: Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau. Aceste echipe…