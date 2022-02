Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a aflat vineri in vizita in Bacau, pe la firmele din domeniul industriei militare. Din delegația demnitarului au mai facut parte și Daniela Nicolescu, secretar de stat, și Cristina Corina Dragomirescu, președinte al Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnica…

- Sambata trecuta s-au inregistrat noi jocuri de verificare pentru divizionarele C bacauane. Aflata intr-un stagiu de pregatire centralizata la Darmanești, Aerostar Bacau a remizat, 0-0 in compania liderei Seriei 2, SC Oțelul Galați. „Aviatorii” au avut o evoluție buna, trecand in trei randuri foarte…

- CSM Bacau a invins-o cu 3-1 pe FC Dinamo Bacau, in timp ce Aerostar a cedat cu 1-0 jocul de la Roman, cu Știința Miroslava Cele trei divizionare C bacauane au incheiat saptamana de pregatire bifand noi jocuri de verificare. Astfel, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau s-au reintalnit intr-o revanșa a amicalului…

- Tehnicianul Aerostarului privește și dincolo de sezonul de primavara care va debuta pe 12 martie Dintre cele trei divizionare C bacauane, Aerostar este singura care are ca obiectiv accederea in play-off. Cu trei etape inainte de finalul sezonului regulat, „aviatorii” se afla la patru puncte de poziția…

- De acum e oficial: campionatul de fotbal al Ligii a IV-a se va relua pe 5 martie, iar competițiile județene de juniori o saptamana mai tarziu. Hotararile au fost luate in prima ședința de Comitet Executiv al AJF Bacau derulata anul acesta. Liga a IV-a se va relua cu prima etapa din retur, iar la […]…

- In aceasta saptamana au primul test al iernii Dupa readaptarea cu efortul, facuta saptamana trecuta, fotbalistii Politehnicii Iasi, care au reluat antrenamentele miercurea trecuta, sunt monitorizati in acest start de saptamana de medici. Ieri si astazi, jucatorii pregatiti de Costel Enache efectueaza…

- Conform clasamentului, dar și al criteriilor legate de CIS, in momentul de fața, Unirea Bacau, Siretul Saucești, Viitorul Nicolae Balcescu, Sportul Onești, Viitorul Curița/ CSȘ Onești și CSM Moinești sunt echipele care intrevad play-off-ul Data reluarii campionatului județean este fixata: 5 martie.…

- Foresta Suceava a intrat in vacanța deiarnp dupa un sezon incheiat pe un merituos loc II in clasamentul Seriei I a Ligii a III-a, la un singur punct in spatele liderului Dante Botoșani. Elevii antrenorului Ionuț Moșteanu au avut un final de an de excepție cu șase victorii consecutive. Cu locul in play-off…