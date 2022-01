Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile pe 17 ianuarie Trei echipe, doua serii, o singura data: 17 ianuarie. In aceasta iarna, cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile concomitent, pe 17 ianuarie. Obiectivele…

- Ultima runda din turul Campionatelor Naționale de handbal pentru juniori și junioare s-a derulat sub semnul echipelor bacauane. Acestea s-au impus la scoruri categorice pe teren propriu, consolidandu-și poziția in clasament. Astfel, la junioare 1, CSM Bacau este vicelidera Seriei A, la junioare 3, CSȘ…

- Sambata, in runda cu numarul 12 a Ligii a III-a, toate cele trei divizionare C ale municipiului au fost invinse la scoruri concludente Hai sa o punem pe seama ghinionului. A zilei de 13. Adevarul-adevarat este insa ca (și) runda cu numarul 12 a confirmat diferența de valoare existenta intre cele trei…

- A doua etapa a returului Ligii a III-a are ca principal punct de atracție in Seria 2 jocul-uvertura de vineri, dintre Aerostar Bacau și CSM Focșani 2007. Picați pe locul al cincilea dupa infrangerea de runda trecuta, de la Ianca, „aviatorii” pot și trebuie sa se ridice din nou acum. Altfel, risca sa…

- Sambata, doar „CSMeii” au fost zmei; ceilalți, mielușei. Așa ar suna, telegrafic, evoluția divizionarelor C bacauane in etapa a zecea, prima din returul Ligii a III-a. Aflata pe val, CSM Bacau a ajuns la a treia victorie consecutiva, urcand pe locul al șaptelea in Seria I. Dupa ce a trecut de a treia…

- Etapa a șasea a Ligii a II-a la fotbal feminin nu a adus niciun fel de surprize in Seria 1, din care face parte și reprezentanta Bacaului, AFC Magura 2012. Selena Constanța a facut scor, 11-0, in jocul cu CN Nicu Gane, la fel ca și lidera Csikszereda Miercurea Ciuc, care s-a impus cu 7-0 […] Articolul…

- Etapa a opta a Ligii a IV-a a inregistrat prima infrangere in contul Unirii Bacau. Și, totodata, schimbarea liderului in Seria 1. Practic, o rocada. Grație victoriei cu 1-0 impotriva Unirii, realizata prin golul marcat de Leonard Abordulesei in minutul 90+1, Voința Garleni a trecut in fruntea clasamentului,…

- Astazi, de la ora 15.00, partida Aerostar- FC Dinamo Bacau va deschide etapa a noua din Seria 2. Maine, de la aceeași ora, la Letea-Veche, CSM Bacau primește vizita Bucovinei Radauți in Seria 1 Final de tur in Liga a III-a. Nu insa și cadere de cortina peste stagiunea de toamna, avand in vedere ca,…