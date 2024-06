Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fundaș central al FCM Bacau a parafat unica victorie a „tricolorilor” in fața „Portocalei Mecanice”: 1-0 in octombrie 2007, in preminariile Campionatului European. Revenit din Germania, unde a asistat la partidele Romaniei cu Belgia și Slovacia, Goe estimeaza la 40 la suta șansele noastre de…

- Caștigatori ai Grupei E, „tricolorii” vor intalni selecționata batava, marți, 2 iulie, de la ora 19.00, la Munchen. Invingatoarea din acest meci va infrunta, in sferturile de finala, caștigatoarea dinte Austria și Turcia Romania s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European din Germania.…

- Sportul Onești a pierdut barajul de promovare cu CSM Ceahlaul II Piatra Neamț și a ratat posibilitatea de a se alatura cvartetului bacauan compus din Aerostar, FC Bacau, CSM Bacau și Viitorul Curița. De urmarit daca Aerostar, FC Bacau și CSM Bacau vor fi reprtizate și in viitorul sezon, ce va debuta…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau a luat masuri pentru derularea in condiții de siguranța a examenului de Evaluare Nationala, pentru absolventii claselor a VIII-a. La data de 25 iunie a.c., la nivel național, a inceput prima proba a Evaluarii Naționale – Limba și literatura romana –…

- In luna martie 2024, județul Bacau a inregistrat un numar de 8 noi societați comerciale cu participare straina, reprezentand 1,35% din totalul inregistrarilor la nivel național. Acest rezultat plaseaza județul pe locul 10 in ierarhia județelor din Romania. Pe primele locuri in acest clasament se situeaza…

- FC Dinamo Bacau s-a laureat campioana județeana Under 19. Jucatorii antrenați de Anton Coșa au ipotecat titlul in devans, motiv pentru care luni, 13 mai, cu ocazia partidei din penultima etapa caștigata cu scorul de 7-2 contra celor de la LPS Bacau, le-au fost inmanate Cupa și medaliile de campioni…

- Divizionara A2 de volei masculin Știința Bacau are toate șansele de a deveni in sezonul 2024-2025 divizionara A1 Știința Bacau. Invingatori vineri, dupa un meci nebun, cu 3-2 (19, 20, -23, -21, 12) contra celor de la CSM București, bacauanii au caștigat și al doilea joc al Turneului de Promovare de…

- Vineri, Aerostar primește vizita Vasluiului, in timp ce sambata e programat derby-ul CSM Bacau- FC Bacau Weekendul acesta reunește in Bacau toate cele trei divizionare C ale orașului. Vineri, de la ora 17.00, in play-out-ul Seriei 1, Aerostar va primi vizita primei clasate, CSM Vaslui, in timp ce sambata,…